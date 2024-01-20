Macron'dan dikkat çeken mesaj: Bu Avrupa'nın sonu olur

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Müslüman milletvekili Zarah Sultana'ya yönelik "Belki de sayın milletvekili, Hamas'a ve Husilere gerilimi düşürme çağrısında bulunsa iyi olur" ifadesini Müslüman milletvekilleri ve siyasetçiler, İslam karşıtlığı (İslamofobik) olarak nitelendirdi. Bir diğer İşçi Partili Müslüman milletvekili Naz Shah ise Sunak'ın bu ifadelerine tepki göstererek, "İslamofobi'nin yükselişi göz önüne alındığında, bugün Başbakan'ın meclisteki bir İngiliz Müslümandan, Hamas ve Husiler ne yapıyorsa yapmamaları gerektiğini söylemesini istemesi gelinen en alçak noktadır" dedi.