Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar avro

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda sarı yeleklilerin protestolarının yol açtığı sorunlara ilişkin birçok işçi ve memur sendikasının temsilcileriyle görüştü.

Görüşme 4 saat sürdü. Başbakan Edouard Philippe, bakanlar, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher'ın da katıldığı görüşme sonrası Macron, önemli açıklamalarda bulundu.

DHA

Macron: Sorumluluğumu kabul ediyorum

Kameraların karşısına geçen Macron'u tüm Fransa takip etti. Macron, ‘Sarı yelekliler’ protestolarına binaen "sorumluluğumu kabul ediyorum" diyen Macron, "Ülkede derin ve haklı bir öfke var. Tarihi bir dönüm noktasındayız, bunu diyalogla çözeceğiz. Aday olduğum zaman söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal aciliyetlere güçlü tedbirlerle yanıt vereceğiz; u dönüşleri ile değil, vergileri hızlı bir şekilde keserek, harcamalarımızı kontrol altına alarak" diye konuştu. Macron konuşmasını “Tek endişem sizsiniz. Tek savaşımız Fransa için” Sözleri ile tamamladı.

Reuters

Macron açıklamasında nelerin altını çizdi?

-Fransa ekonomik ve sosyal olağanüstü halde.Ülke çapında daha fazla çalışmak ve üretmek zorundayız.

-Asgari ücret 2019 yılından itibaren 100 euro artacak.

-Fazla mesai, vergiler ve harçlar olmadan ödenecek.

-Haysiyetle yaşayabileceğimiz bir Fransa istiyoruz.

-Ayda 2 bin euronun altında kazanan emeklilere yönelik sosyal güvenlik vergisindeki artışı 2019'da iptal ediyorum. Bu haksızlıktı.

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-Halkın davasını meşru buluyorum ve halkın çaresizliğini anlıyorum. Ancak şiddet kabul edilemez. Bu çaresizlik dünden kalma değil, 40 yıllık bir çaresizlik.

-Zenginlik vergisini geri getirmeyeceğim. Bu vergi 40 yıldır vardı ve işe yaramadı.

-Hep birlikte her şeyden önce görevimizi belirlemeliyiz. Çalışmak, üretmek, öğrenmek ve iklim değişikliği için alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız.

-Belediye başkanları ile tek tek görüşeceğim, şirketlerden de çalışanlarına yıl sonu ikramiyesi ödemelerini isteyeceğim.

Reuters

Hiçbir şeyin eskisine dönmeyeceğini belirten Macron, “Bugün tarihi bir gün” ifadelerini kullandı. Macron, “Tek mücadelem sizin için. Tek mücadelemiz Fransa için. Yaşasın Fransa” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Reuters

Reuters

OYNAT 00:32 Macron Sarı Yelekliler ile aynı masada Fransa'yı etkisi altına alan Sarı Yelekliler protestosu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmasına rağmen hafta sonu devam etmişti. Macron, bugün işçi sendikaları ile bir araya geldi.

Maliye Bakanı: Macron'un sözlerinin bedeli 10 milyar euro

Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron'un aldığı kararların maliyetinin 8 ila 10 milyar euro olduğunu belirtti. Dussopt, BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron'un önceki akşam sarı yeleklilere yönelik aldığı kararların devlete maliyetinin 8 - 10 milyar euro olduğunu ifade ederek, bunu nasıl finanse edecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bu aradan Macron'un yarın ve çarşamba banka ve büyük şirketlerin temsilcileri ile bir araya geleceği belirtildi.

Reuters Olivier Dussopt

Fransa'yı yakıp yıkan protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

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Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

FOTOĞRAF 12 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'teki protestoların ardından itfaiyecileri ve polis memurlarını ziyaret etti. İçişleri Bakanı ile beraber 2 haftadır devam eden protestolarda polisi ve itfaiyeyi başarılarından ötürü tebrik etti. Akaryakıt zamlarını protesto eden göstericiler pek çok dükkan ve mağazayı yağmaladı. Önceki hafta yapılan protestolar sırasında yağmalanarak 1 milyon avro zarara uğrayan Dior, Paris'in meşhur Şanzelize Meydanı'ndaki mağazasının vitrinini koruma altına aldı. Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki gösteride iş yerleri hasar gördü. Paris'teki gösteride güvenliği sağlamak için yaklaşık 4 bin polis görev yapıyor. Taşlı ve sopalı gruplar Amerikan ve İngiliz Büyükelçiliklerine kadar ilerlemişti. Sarı yelekliler talepleri yerine getirilene kadar ülke genelinde gösterilere devam edeceklerini söyleyerek tehdit etti. İtfaiye ekiplerinin de yoğun çalıştığı günde 6 binanın ateşe verildiği 190 yangına da müdahale edildiği öğrenildi. Şehirdeki otobüs duraklarının camları parçalandı. Bankamatiklerin üstüne yazılar yazıldı. Macron polislere gösterdikleri çabaları dolayısıyla teşekkür etti. Fransa'da son durum: Macron sokağa çıktı Başkent Paris savaş meydanı gibi gösterilere sahne oluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son durumu görmek için sokağa indi. Macron, itfaiyecileri ve polis memurlarını ziyaret etti.



