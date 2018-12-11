Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar avro

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda sarı yeleklilerin protestolarının yol açtığı sorunlara ilişkin birçok işçi ve memur sendikasının temsilcileriyle görüştü.
Görüşme 4 saat sürdü. Başbakan Edouard Philippe, bakanlar, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher'ın da katıldığı görüşme sonrası Macron, önemli açıklamalarda bulundu.
Macron: Sorumluluğumu kabul ediyorum
Kameraların karşısına geçen Macron'u tüm Fransa takip etti. Macron, ‘Sarı yelekliler’ protestolarına binaen "sorumluluğumu kabul ediyorum" diyen Macron, "Ülkede derin ve haklı bir öfke var. Tarihi bir dönüm noktasındayız, bunu diyalogla çözeceğiz. Aday olduğum zaman söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal aciliyetlere güçlü tedbirlerle yanıt vereceğiz; u dönüşleri ile değil, vergileri hızlı bir şekilde keserek, harcamalarımızı kontrol altına alarak" diye konuştu. Macron konuşmasını “Tek endişem sizsiniz. Tek savaşımız Fransa için” Sözleri ile tamamladı.
Macron açıklamasında nelerin altını çizdi?
-Fransa ekonomik ve sosyal olağanüstü halde.Ülke çapında daha fazla çalışmak ve üretmek zorundayız.
-Asgari ücret 2019 yılından itibaren 100 euro artacak.
-Fazla mesai, vergiler ve harçlar olmadan ödenecek.
-Haysiyetle yaşayabileceğimiz bir Fransa istiyoruz.
-Ayda 2 bin euronun altında kazanan emeklilere yönelik sosyal güvenlik vergisindeki artışı 2019'da iptal ediyorum. Bu haksızlıktı.
-Halkın davasını meşru buluyorum ve halkın çaresizliğini anlıyorum. Ancak şiddet kabul edilemez. Bu çaresizlik dünden kalma değil, 40 yıllık bir çaresizlik.
-Zenginlik vergisini geri getirmeyeceğim. Bu vergi 40 yıldır vardı ve işe yaramadı.
-Hep birlikte her şeyden önce görevimizi belirlemeliyiz. Çalışmak, üretmek, öğrenmek ve iklim değişikliği için alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız.
-Belediye başkanları ile tek tek görüşeceğim, şirketlerden de çalışanlarına yıl sonu ikramiyesi ödemelerini isteyeceğim.
Hiçbir şeyin eskisine dönmeyeceğini belirten Macron, “Bugün tarihi bir gün” ifadelerini kullandı. Macron, “Tek mücadelem sizin için. Tek mücadelemiz Fransa için. Yaşasın Fransa” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Maliye Bakanı: Macron'un sözlerinin bedeli 10 milyar euro
Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron'un aldığı kararların maliyetinin 8 ila 10 milyar euro olduğunu belirtti. Dussopt, BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron'un önceki akşam sarı yeleklilere yönelik aldığı kararların devlete maliyetinin 8 - 10 milyar euro olduğunu ifade ederek, bunu nasıl finanse edecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Bu aradan Macron'un yarın ve çarşamba banka ve büyük şirketlerin temsilcileri ile bir araya geleceği belirtildi.
Fransa'yı yakıp yıkan protestolar
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.