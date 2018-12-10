Maduro: ABD Venezuela'da darbe yapmak istiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın demokrasisini zayıflatmak ve ülkemizdeki anayasal, demokratik rejime karşı bir darbe yapmak amacıyla Beyaz Saray hazırlıklara başladı" şeklinde konuştu. Maduro, ilerleryen günlerde konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını da söyledi.
Ağustos ayında Maduro'nun Caracas'ta katıldığı askeri geçit törenine suikast düzenlenmek istenmiş fakat bu girişim başarılı olamamıştı. Maduro daha sonra ABD'nin, suikastı organize etmek için Kolombiya'ya talimat verdiğini iddia etmişti.