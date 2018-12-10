Dünya Maduro ABD Venezuelada darbe yapmak istiyor
AMERİKA

Maduro: ABD Venezuela'da darbe yapmak istiyor

Maduro: ABD Venezuela'da darbe yapmak istiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela hükümetini devirmeye hazırlandığını söyledi. Maduro, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağını da belirtti.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın demokrasisini zayıflatmak ve ülkemizdeki anayasal, demokratik rejime karşı bir darbe yapmak amacıyla Beyaz Saray hazırlıklara başladı" şeklinde konuştu. Maduro, ilerleryen günlerde konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını da söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast anı kamerada
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast anı kamerada
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan bomba yüklü insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı. Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti. "Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" diyen Maduro, sorumlularından bazılarının yakalandığını açıkladı.
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Ağustos ayında Maduro'nun Caracas'ta katıldığı askeri geçit törenine suikast düzenlenmek istenmiş fakat bu girişim başarılı olamamıştı. Maduro daha sonra ABD'nin, suikastı organize etmek için Kolombiya'ya talimat verdiğini iddia etmişti.

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