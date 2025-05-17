Magna Carta 27,5 dolara satılmış

ABD’de Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 1946 yılında sadece 27,5 dolara satın aldığı bir el yazması belgenin, İngiltere'de 1300 yılında ilan edilen toplumsal sözleşme "Magna Carta" olduğu ortaya çıktı. Belgenin gerçek kimliği, Londra’daki King’s College Üniversitesi Orta Çağ Tarihi Profesörü David Carpenter tarafından Harvard’ın dijital arşivlerinde yapılan bir tarama sırasında fark edildi. İnsan haklarının temel belgelerinden biri kabul edilen Magna Carta, İngiltere'de kralın da hukuk kurallarına tabi olduğunu yazılı hale getiren ilk metin olarak biliniyor.