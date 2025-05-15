Harvard Üniversitesi'ndeki Magna Carta'nın "ucuz kopya" sanılan belgenin nadir nüshalardan olduğu anlaşıldı

Harvard Üniversitesindeki koleksiyonunda "ucuz kopya" olduğu zannedilen, İngiliz demokrasisinin en eski belgesi sayılan Magna Carta'nın, 1300'de hazırlanan nadir nüshalardan biri olduğu ortaya çıktı. Hukuk sisteminin temelini attığı kabul edilen ve 1215'te İngiltere'de imzalanan Magna Carta'nın orijinalinin 4 kopyası ve 1300 yılında düzenlenmiş versiyonunun 6 kopyası bulunduğu düşünülüyordu.

Ultraviyole ışını ve detay görüntülemede fark edildi

King's College London üniversitesinden Profesör David Carpenter, Aralık 2023'te Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesinin internet sitesinde Magna Carta'nın dijital kaydını gördüğünü ifade etti. Carpenter, East Anglia Üniversitesinden Profesör Nicholas Vincent ile Magna Carta'nın kopyasının gerçek olup olmadığını tespit etmek için çalışmalara başladı. Harvard'daki nüshayı, 1300 yılından diğer 6 kopyayla karşılaştıran ve belgenin görüntülerini ultraviyole ışını ve spektral görüntüleme ile inceleyen profesörler, bazı katmanların eşleştiğini keşfetti.

Milyonlarca dolar değerinde

Carpenter, 1300'deki Magna Carta nüshalarının, belgenin ilk versiyonundan biraz farklı olduğunu ve bu farkların her kopyada görüldüğünü belirterek, Harvard'ın nadir nüshalardan birine sahip olduğunu kaydetti. Harvard'daki kopyanın, milyonlarca dolar değerinde olduğunu ancak üniversitenin satma planı olmadığını ifade eden Carpenter, üniversitenin yıllardır fark etmeden bu nüshaya sahip olmasına şaşırdığını kaydetti.

Magna Karta nedir?

Magna Carta (Büyük Ferman) veya Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı), 15 Haziran 1215 tarihinde imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belge ile kral ilk kez yetkilerini kısıtlamış halka bazı hak ve özgürlükler tanımıştır. Belgeyi imzalayan Kral Yurtsuz John 24 Aralık 1166 – 19 Ekim 1216 yıllarında yaşamış ve 49 yaşında ölmüştür. Magna Carta, Latincede ‘Büyük Sözleşme, Büyük Ferman’ anlamına gelmektedir ve Orta Çağ’ın en önemli hukuki belgesidir. Anlaşma, feodallerin kral karşısındaki haklarını garanti eden ve Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan ilk hukuki metindir. Günümüzdeki demokrasinin temel referans belgelerinden addedilmektedir.







