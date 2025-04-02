Malezya'da doğal gaz faciası

Malezya’da yerleşim yerlerine yakın bir bölgeden geçen doğal gaz boru hattı patlaması nedeniyle 112 kişinin yaralandığı belirtildi. Ülkenin Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde mahalli saatle 08.10’da şiddetli patlama meydana geldiği kaydedildi. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden geçen doğal gaz boru hattındaki patlamanın ardından başlayan ve saatlerce süren yangın çevredeki ev ve araçlara sıçradığı duyuruldu. Yetkililerden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 112 kişinin yaralandığı ve 49 hanenin hasar gördüğü açıklandı. Selangor eyalet yetkilileri, Putra Heights Camii'nin acil durum merkezi ilan edildiğini bildirdi. Patlama anına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde alev bulutları oluştuğu görüldü. Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesi yaptığı açıklamada, patlamanın ardından boru hattına gaz akışının kesildiği ancak içeride biriken gaz nedeniyle yangının bir süre kontrollü devam ettiği kaydetti. Patlamanın Malezya ulusal petrol şirketi Petronas'a ait bir doğal gaz boru hattında meydana geldiği tespit edildi.