Malta Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu

Filistin'i tanıma kararının ‘ahlaki bir sorumluluk' olduğunu belirten Abela, 45 yıldır süren tartışmaların ardından bu adımı atan ilk Malta hükümetinin kendilerininki olacağını söyledi. Abela, “Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez. Bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir” diye konuştu.