Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Malta Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu

Malta Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu

12:0426/05/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin haziran ayında Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacağını açıkladı.
Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin haziran ayında Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Valletta'da düzenlenen İşçi Partisi etkinliğinde konuştu. Abela, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, “Gazze'deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız” dedi.

Filistin'i tanıma kararının ‘ahlaki bir sorumluluk' olduğunu belirten Abela, 45 yıldır süren tartışmaların ardından bu adımı atan ilk Malta hükümetinin kendilerininki olacağını söyledi. Abela, “Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez. Bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir” diye konuştu.


Abela, ayrıca Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde görev yaparken İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar'a Malta'da sığınma hakkı tanımaya hazır olduklarını duyurdu. Abela, “Malta sizi karşılamaya, size ve ailenize barınma sağlamaya, sizi kendi vatandaşı gibi görmeye hazır” ifadelerini kullandı.




#Gazze
#Filistin
#Malta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Kurbanlık fiyatlarında son durum! Bu yıl hangi hayvan hisse bedeli ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hisse ücretleri