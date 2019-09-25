Malta’da kritik anlaşma

8 EKİMDE SUNULACAK

Avrupa Birliği (AB), İtalya, Almanya, Fransa, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya, Malta'nın başkenti Valletta'daki ev sahipliğinde yapılan mini düzensiz göç zirvesinde bir araya geldi. Toplantıda, İtalya, Almanya, Fransa ve Malta, düzensiz göçmenleri için geçici yeni dağıtım sistemi üzerinde anlaşmaya vardı. Dört ülkenin içişleri bakanınca kabul edilen anlaşmanın ayrıntılarının 8 Ekimdeki AB İçişleri Bakanları toplantısına sunulacağı bildirildi.

Malta'nın başkenti Valletta'daki ev sahipliğinde yapılan mini düzensiz göç zirvesi

ACİL DURUM MEKANİZMASI

İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese 4 haftada sığınma talebinde bulunan göçmenlerin yeniden yerleştirilmesini vea yerleştirildikleri ülkelerin geri gönderim prosedürünü de üstlenmesini öngördüğünü aktardı. Almanya İçişleri Bakanı Seehofer de “acil durum mekanizması” olarak zirvede adını koydukları mekanizmanın, Avrupa’daki sığınmacı politikasının gözden geçirilmesinin önünü açacağını söyledi.

İTALYA ANLAŞMADAN MEMNUN

New York’ta anlaşmayı değerlendiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Malta’da dün bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin düzensiz göçe yönelik anlaşmaya vardığı geçici yeni dağıtım modelinin kesin çözüm olmadığını ama geçmişe kıyasla önemli bir atılım olarak değerlendirdiklerini söyledi. Conte, yeni dağıtım mekanizmasına, sadece mülteci statüsü elde edenlerin değil, iltica başvurusunda bulunanların da dahil edildiğini kaydetti.

Bölgedeki en kritik rota

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.