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Dünya

Mandırada patlama: 18 bin inek öldü

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir mandırada Pazartesi günü patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamanın tesisteki metan gazı kaynaklı olabileceğini belirterek 1 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 18 bin ineğin öldüğünü duyurdu.

10:14 . 14/04/2023 Cuma
DHA
Mandırada patlama

Mandırada patlama

Olay, Teksas eyaletinin Dimmitt kasabasının yakınlarında bulunan Southfork Dairy Çiftliklerinde meydana geldi. Yerel güvenlik güçleri patlamada bir kişinin alevler içindeki binadan çıkartıldığını ancak 18 bin kadar ineğin öldüğünü ifade etti. Yetkililer, yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Başkent Washington merkezli hayvan hakları sivil toplum kuruluşu Hayvan Sağlığı Enstitüsü (AWI), olayla ilgili dün yaptığı açıklamada “Bu trajik olay, AWI'nin ahır yangınlarını ilk kez takip etmeye başladığı 2013'ten bu yana sığırların karıştığı en ölümcül ahır yangını. Çiftlikler, sağduyulu yangın güvenliği önlemlerini benimseyerek hayvanları korumak için daha fazlasını yapmalıdır” ifadelerini kullandı.



#ABD
#Mandıra
#yangın
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