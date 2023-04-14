Mandırada patlama: 18 bin inek öldü

Başkent Washington merkezli hayvan hakları sivil toplum kuruluşu Hayvan Sağlığı Enstitüsü (AWI), olayla ilgili dün yaptığı açıklamada “Bu trajik olay, AWI'nin ahır yangınlarını ilk kez takip etmeye başladığı 2013'ten bu yana sığırların karıştığı en ölümcül ahır yangını. Çiftlikler, sağduyulu yangın güvenliği önlemlerini benimseyerek hayvanları korumak için daha fazlasını yapmalıdır” ifadelerini kullandı.