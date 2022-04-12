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Dünya Mariupolde sivil can kaybı 22 bine ulaştı
AVRUPA

Mariupol’de sivil can kaybı 22 bine ulaştı

Mariupol’deki duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, kentteki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Mariupol’de sivil can kaybı 22 bine ulaştı
​Mariupol

Rusya-Ukrayna Savaşı 48’inci gününde sürerken, Rus ordusunun hedefindeki Mariupol’de can kayıpları artmaya devam ediyor.

  • Mariupol’deki duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko ise, şehirdeki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.

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"KREMLİN NEFRET EDİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Mariupol kelimesini duymaktan nefret ettiğini ifade ederek, "Kremlin’in Ukrayna’dan daha çok nefret ettiği bir şey varsa o da Mariupol kelimesi. Askerlerimiz kendilerinden 10 kat fazla olan düşmana karşı şehri savunuyor. Sosyal medyada yer alan bilgilerden daha fazla şey biliyoruz. Silahlı kuvvetler olarak oradaki askerlerimize yardım etmek için her yolu deniyoruz. Ancak bu planlarımız hakkında konuşamayız" ifadelerini kullandı.

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