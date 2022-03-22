Mariupol’den bombalar altında tahliye

Mariupol’deki Kanuni Sultan Camii’nde tahliye edilen Türkler yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Mariupol’den ayrılarak Vinnitsya kentine gelen Kanuni Sultan Süleyman Camii imamı Mehmet Yüce, Türkiye’nin gönderdiği otobüslere izin verilmediği için kendi imkanlarıyla şehirden ayrıldıklarını söyledi.
MAYINLI BÖLGELERDEN GEÇTİK
- Rus kontrol noktalarında uzun süre bekletildiklerini dile getiren Yüce şunları kaydetti: “Tahliye otobüslerini Ruslar bırakmıyordu. Kendi imkanlarıyla şehirden çıkmak isteyenler ise mayınlı bölgelerden geçmek zorunda kaldı. Köprüler ordu tarafından havaya uçurulunca farklı güzergahlar kullanıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle birlikte çok zorluk yaşadık. Rusya’nın kontrol noktalarında uzun süre bekletildik. Sıfırın altında 15 derecede sabah saatlerine kadar durduk. İzin verildikten sonra bölgeden ayrıldık. Şimdi Vinnitsya’dayız.”
OTOBÜSLER SİVİLLERİ ALIP DÖNDÜ
Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu ise, “Türkiye 10 otobüs gönderdi. Bunlardan sadece 2’si kente girebildi ancak tahliye işlemi yapılamadı. Otobüsler, Türk vatandaşlarını alamadıkları için Ukraynalı sivilleri bölgeden çıkardı” dedi. x