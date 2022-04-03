Mariupol’den çıkış yok

Rus ablukası altındaki Ukrayna’nın Azak Denizi kıyısındaki stratejik liman kenti Mariupol’den sivillerin tahliyesi çıkmaza girdi. Kızılhaç, Mariupol’den güvenli tahliye koridoru için harekete geçti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), önceki gün 54 otobüs ve diğer özel araçlardan oluşan bir konvoyu şehir dışına yönlendirmek için bir ekip gönderdi.

54 otobüs ve özel araçlardan oluşan bir konvoyu şehir dışına yönlendirmek için bir ekip gönderen Kızılhaç, güvenli koridor oluşturamayınca geri döndü.

YENİ PLAN YAPILIYOR

Ancak ekipler, koşulların ilerlemeyi imkansız kıldığını söyleyerek geri döndü. Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki Kızılhaç ekibinin Mariupol’den Zaporijya’ya doğru güvenli geçiş koridoru oluşturmak için yola çıktığı, fakat Mariupol’e ulaşım sağlayamadığı belirtildi. Kızılhaç, sivillerin tahliye etmek için yeni plan üzerinde çalışmaya başladı.

7 KORİDOR AÇILACAK

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’nin danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol’un tahliyesinden umutlu olduğunu söyledi. Danışman, Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte, “Bugün veya belki yarın Mariupol sakinlerinin tahliyesiyle ilgili iyi haberler duyacağımızı düşünüyorum” dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk da tahliyeler için 7 koridorun planlandığını söyledi. Vereshchuk bunlardan birinin Mariupol’dan özel ulaşım araçlarıyla tahliye edilen insanlar için olduğunu söyledi.

REKLAM

GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise bir günde Mariupol’den yaklaşık 2 bin sivilin çıkarıldığını bildirdi. Rus birliklerinin kontrolünü tamamen ele almaya çalıştığı ve topçu sistemlerini yerleştirmeyi sürdürdüğü şehirde, 40 otobüs ve özel araçlarla son bir günde 2 bine yakın sivil güvenli bölgeye tahliye edildi. İnsani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesi gün geçtikçe zorlaşıyor.

Hulusi Akar

Gemi desteği verebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’daki çatışmaların ardından yaşanan son gelişmelere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ateşkesin ivedilikle sağlanmasının ve tahliye koridorlarının emniyetle işletilmesinin gerekliliğini dile getiren Akar, “Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor. Ukrayna halkına desteğimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞÜYORUZ

Türklerin de bulunduğu Mariupol’deki tahliyelere yönelik soru üzerine Bakan Akar, şunları söyledi: “Özellikle Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor. Tahliyelere destek sağlanması konusundaki talebimizi hem Rusya’nın Ankara’daki askeri ataşesini Bakanlığımıza çağırarak ilettik hem de Moskova’daki askeri ataşemiz Rus makamlarına iletti. Bunun yanı sıra söz konusu talebimize ilişkin Ukrayna’nın Ankara’daki askeri ataşesine de bilgi verildi. Ayrıca bizim Ukrayna’daki ataşemiz tarafından Ukraynalı makamlarla koordine kuruldu.”

DENİZ TRAFİĞİNDE SORUN YOK

Milli Savunma Bakanı Akar, Karadeniz’de sürüklenen mayınlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin soru üzerine sürüklenen mayınlara içn gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Akar, “Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil” diye konuştu.

DÜNYA Mariupol’ün önce ve sonraki hali