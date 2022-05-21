Mariupol limanını yeniden açmayı hedefleyen Rusya mayın temizleme çalışmalarına başladı

Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada, Moskova'nın kuvvetlerinin üç ay önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana en önemli stratejik başarılarından biri olacak şekilde güney şehri Mariupol'u ele geçirdiğini iddia etmesinden bir gün sonra, Rusya'nın Mariupol limanını yeniden açma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Rusya Donanması, Ukrayna ihracatına erişimi engelleyerek Karadeniz'deki nakliye rotalarını artık eline almış durumda. Rusya, Mariupol limanını tekrar çalışabilirse, Moskova'nın güneydoğu Ukrayna'ya erişimini artıracak ve ek ekonomik kaldıraç sağlayacaktır.

Nisan ayında Mariupol limanındaki bir mayını etkisiz hale getirmek için çalışan Rusya destekli askerler, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen bir gezide çekilen bir fotoğraf.

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