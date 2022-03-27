Mariupol’ün önce ve sonraki hali

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik açtığı savaşta, en çok Mariupol kenti saldırılara maruz kaldı…

Havadan çekilmiş görüntülerle Mariupol'ün saldırılardan önce ve sonraki hali gözler önüne serildi.

DEV BİR ENKAZ

Bu görüntüler, sosyal medyayı adeta salladı.

Kentin dev bir enkaza dönüştüğü görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yetimhanede yaşayan bazı çocuklar ve siviller güvenlik nedeniyle trenle Polonya'ya tahliye edildi. Yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi'nin Ukraynalı ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı. Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya dün akşam gelmesi beklenen uçak, bugün saat 11.00 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Çocukları havalimanında Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Yetim çocukların, ilk aşamada Antalya'da otelde kalacakları öğrenildi. Oyuncak ayıcığını yanından ayırmadı<br><br>Kafilede yer alan 7 yaşındaki Sonya Horenko, savaştan eşyaları ile birlikte kurtarabildiği oyuncak ayıcığını bir an olsun elinden bırakmadı. Küçük çocuğun ayıcığı 2 yıl önce satın aldığı ve en iyi arkadaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca Türkiye’de olmaktan ötürü mutlu olduğu ve Türk halkına teşekkür ettiği ifade edildi. Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'ya tahliye edilen yetimhanede yaşayan 159 yetim çocuk ve 26 bakım personeli, Antalya'ya geldi.

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RUSLAR VAR GÜCÜYÜ SALDIRIYOR

Rusya coğrafi olarak stratejik öneme sahip Mariupol'ü ele geçirmek için var gücüyle saldırıyor.

Suların kesik olduğu kente, elektrik de verilemiyor.

KARADENİZ’E AÇILAN KAPI

Mariupol, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan önemli kapılarından biri olarak görülüyor.

‘RUSLARIN KONTROLÜNDE DEĞİL’

Öte yandan Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko Ukrayna basınına verdiği röportajda, Rusya'nın Mariupol kentinde kontrolü sağladığına yönelik açıklamaları yalanladı.

Boyçenko, “Ukrayna bayrağı kentin üzerinde dalgalanıyor. Bugün Mariupol, bir Ukrayna kenti olmaya devam ediyor. Ordumuz gelecekte de böyle kalması için her şeyi yapıyor. Kentimiz için çok şiddetli savaşlar var. Mariupol, savaşın 5’inci gününden beri kuşatılmış durumda.

“KAHRAMANLARIMIZ KENTİ SAVUNUYOR”

Rus ordusunun en önemli askerleri kente gönderildi ama 1 aydan fazla süredir kahramanlarımız kenti savunuyor. Rusların kontrol altında tuttuğu noktalar kentin dışındaki gettolar. Saldırıların 30’funcu gününde kentin derinliklerine girdiler ama kent şuan hala Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde” dedi.

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“UÇAKLARLA SALDIRMAYA BAŞLADILAR”

Rus ordusu tarafından kente yapılan saldırıları da anlatan Boyçenko, “Savaşın 5-6’ncı gününden itibaren işgalciler roket ve top atışlarıyla sürekli ateş ettiler. Mariupol kentinin savunmasını kırmakta zorlandıkları anda uçaklarla saldırmaya başladılar. Önce 2 uçak gönderdiler, sonra 5 uçakla kenti bombaladılar. Sonra bunun da işe yaramayacağını anladılar.

“KIRIM'DAN KALKAN UÇAKLAR HER YARIM SAATTE BİR KENTİ BOMBALIYOR”

Sonra 4 gemi ile Azak Denizi'nden kenti vurmaya başladılar. Hava savunmamız yoktu ama kahramanlarımız 2 uçak düşürdü. Uçaklarla saldırı savaşın 3. haftasında başladı. Kırım'dan kalkan uçaklar her yarım saatte bir kenti bombalıyor. Doğum hastanesine saldırdılar. Ölü ve yaralılar vardı. Drama tiyatrosu saldırısında 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.” diye konuştu.

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“TÜM SİLAHLARIN YASAK”

Mariupol'de Ruslar tarafından fosfor bombaları kullanıp kullanmadığına yönelik soruya ise Boychenko, “Rus birliklerinin Mariupol'da kullandığı tüm silahların yasak olduğunu kesin olarak söyleyebilirim.” yanıtını verdi.

Boyçenko, son olarak acı bilançoyu paylaştı.

“ÖLÜLERİ PARKLARA VE EVLERİN AVLULARINA GÖMDÜK”

Kentte 2 bin 187 sivilin öldüğünün açıklanmasının ardından bu rakamın artıp artmadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Boyçenko, “Kimseyi korkutmak istemiyorum. Bu rakamın şimdiden çok daha yüksek olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Binlerce kişi. Bombardıman hiç durmadı. Ölüleri parklara ve evlerin avlularına gömdük.” diye konuştu.

KENT NÜFUSU 100 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Boyçenko ayrıca savaştan önce 540 bin olan kent nüfusunun sivil tahliyelerin ardından 100 binin altına düştüğünün de sözlerine ekledi.

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