Masadaki Amerikan kartı

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceğiz” sözlerinin vaatle kalmadığı ortaya çıktı. Biden’ın ‘Türk muhalefetini dizayn’ projesini ilan etmesiyle başlayan siyasi hareketlilik çarpıcı bir itirafa uzandı. Temsilciler Meclisi üyesi William R. Keating, ABD’nin muhalefet ve ‘başka insanlarla’ aynı masa etrafında buluştuğunu deşifre etti.

BU KARTI OYNAMALIYIZ

Temsilciler Meclisi’nde 31 Mart’ta düzenlenen bir oturuma başkanlık eden Keating, Türkiye’nin yeniden Batı rotasına sokulması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bence her şey ortada. Yerel olarak İstanbul ve diğer yerlerde demokratik çabalar gösteriyor. Her şey belli bir yöne hareket ediyor ve gelecek çok açık. Peki ABD, şu an yaptıklarından başka ne yapabilir? İstanbul Belediye Başkanı ile temesa geçtik, başka insanlarla görüşmeler için temasa geçtik. Bana kalırsa, oynamamız gereken bir kart. Türkiye’nin tek başına bu tutuma gelmesini bekleyemeyiz.”

Keating’in FETÖ’cünEnes Kanter’le çekilmiş nfotoğrafları da bulunuyor.

HER TAŞIN ALTINDA VAR

ABD’nin, Türkiye’deki bazı çevrelerle görüştüğünü itiraf eden Keating’in geçmişi ise Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve eylemlerle dolu. Kariyeri boyunca Türkiye’yi hedef alan eylemlerin altına imzasını atan Keating, son olarak 2020 yılında Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot L. Engel ile eski ABD Başkanı Donald Trump dönemi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya “Türkiye’ye baskıyı artırın” çağrısında bulundu. Kaleme aldığı mektupta “Erdoğan demokratik temelleri çürütüyor” diyen Keating, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Irak ve Rus S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

OBAMA’YA DA MEKTUP YAZDI

Tam bir Türk düşmanı olan Keating, daha önce ABD Başkanı Barack Obama döneminde de bir mektup yazarak FETÖ operasyonuna karşı hamle yapılması çağrısında bulunmuştu. Mektupta, “Türkiye’nin Gülen hareketine yönelik hukuki girişimleri, ABD’deki birçok ailenin güvenliğini tehlikeye atıyor” ifadelerini kullanan Keating, Obama yönetimine müdahale etme çağrısında bulundu.

KARABAĞ SAVAŞINDA TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Karabağ Savaşı sırasında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’na rapor hazırlayan Keating, Türkiye’ye yönelik suçlayıcı ithamlarda bulundu. Raporda, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmanın Türkiye’nin dahil olması ile daha da derinleşeceğini belirten Keating, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savaşı körükleyen açıklamalarda bulunarak Azerbaycan’a destek vermekle eleştirdi. Keating 2019’da Temsilciler Meclisi’nde oylanan sözde Ermeni soykırımı tasarısına da destek verdi.

Darbe öncesinde elebaşına destek

FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasına Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapan Keating, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce 13 Temmuz 2016’da da “Türkiye’de Demokrasi’nin Çöküşü” adlı bir oturuma katıldı ve onaylanan bildirgeyi imzaladı. Toplantıda “Gülen hareketinin açık ve hoşgörülü bir İslam anlayışında olduğu, terörist grup ilan edilmesinin yanlış olduğu” öne sürüldü. Ayrıca PKK’nın Suriye’de DEAŞ’a karşı savaştığı öne sürülerek Güneydoğu’daki operasyonların hata olduğu vurgulandı.



DÜNYA ABD neden bu kadar rahatsız