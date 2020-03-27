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KORONAVİRÜS

Maske gönüllüleri: Gönüllü ordusu Türkiye için tezgah başına geçti

Salgın nedeniyle artan maske talebine karşı Türkiye seferber oldu. Van ve Aydın’daki gönüllüler günde ortalama 800 maske üretirken; Tekirdağ’da halk eğitim merkezlerindeki vatandaşlar yıkanabilir 3 katlı maske imal ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’ndeki atölye
Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’ndeki atölye

Koronavirüs salgını nedeniyle artan maske talebine yanıt verebilmek için gönüllüler seferber oldu. Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğündeki gönüllüler, hastane, resmi kurum ve dezavantajlı vatandaşlara maske yetiştirmek için çaba sarf ediyor. Daha önce yöresel kıyafet tasarımının yapıldığı tam donanımlı atölyede, maske üretimi için 4 kişiden oluşan gönüllü bir ekip oluşturuldu. Adana’dan sipariş edilen antibakteriyel kumaştan tek kullanımlık maske üretimine başlayan ekip, günde 800 maskeyi işlemlerden geçirdikten sonra hazır hale getiriyor.

Tekirdağ Halk Eğitim Müdürlüğü’ndeki atölye

EFELER MESAİDE

Aydın’ın Efeler ilçesinde halk eğitim merkezindeki 16 gönüllü öğretmen, koruyucu tıbbi maske üretmeye başladı. Efeler Kaymakamlığı öncülüğünde çalışmalarına başlayan öğretmenler, kurs merkezinde steril hale getirilen ortamda günde yaklaşık 800 tıbbi maske üretiyor. Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Aytekin Sezgin, “4 katlı, hijyenik ve yıkanabilir maske üretiyoruz. Hedefimiz 10 bin maske üretmek” dedi.

TEKİRDAĞ ÜRETİMDE

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 katlı ve yıkanıp yeniden kullanılabilen maske üretimine başlandı. Süleymanpaşa Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın işbirliğinde, Halk Eğitim Müdürlüğündeki atölyede gönüllülerden ekip oluşturuldu. Atölyedeki gönüllü 5 usta öğretici, 3 katlı ve yıkanılabilir maske üretiyor.

SURİYELİLER GÖREVDE

  • Şanlıurfa’da Merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli faaliyetler yürüten Suriyeli kursiyerler de kolları sıvadı. Suriyeli Muhammed Şaha, “Günlük bin adet üretim yapıyoruz. derken Halepli 8 çocuk annesi Fadile Hüseyin “Biz de vefa borcu olarak onlar için şu an maske üretiyoruz” dedi.

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