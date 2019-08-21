Dünya Meclis kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi
OKYANUSYA

Meclis kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi

Meclis kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi

Üç çocuk babası olan Yeni Zelanda Meclis Başkanı Mallard, oturumda İşçi Partisi milletvekili Coffey'nin iki aylık oğluna biberonla süt verdi. Bebek, öğle sütünü oturum sırasında Mallard'ın kucağında içti.

Haber Merkezi Diğer
Trevor Mallard ve iki aylık bebek Tutanekai.
Trevor Mallard ve iki aylık bebek Tutanekai.

Yeni Zelanda Meclis Başkanı Trevor Mallard, Meclis kürsüsünde, bir milletvekilinin oturuma getirdiği iki aylık oğluna biberonla süt verdi. Üç çocuk babası olan Mallard babalık becerisiyle sosyal medyada büyük övgü aldı.

  • İşçi Partisi milletvekili Tamati Coffey, bugünkü oturuma Temmuz'da dünyaya gelen oğlu Tutanekai ile katıldı.

Tutanekai, öğle sütünü oturum sırasında Mallard'ın kucağında içti. Mallard, Kasım 2017'de de milletvekili Willow Jean Prime'ın üç aylık kızına süt vermişti.

BBC Türkçe'nin haberinde, Mallard bebek kucağındayken çekilen fotoğrafı Twitter'da paylaştı ve "Normalde bu kürsüde meclis oturumlarını yönetenler oturur. Ama bugün bir VIP koltuğu benimle paylaştı" dedi ve yeni baba olan milletvekilini kutladı.

Babalık izni 26 haftaya çıkıyor

Parlamento iki yıl önce babalık iznini 18 haftadan 22 haftaya çıkarmıştı. Bu iznin Temmuz 2020'da 26 hafta çıkarılması planlanıyor.

PKK yerineMLKPyi kullanacaklar

PKK yerine
MLKP'yi kullanacaklar

Emekli İstihbarat Başkanı Pekin'den 'bombalar patlayabilir' uyarısı.
Son anda kurtuldular

Son anda kurtuldular

İstanbul'da aşırı yağışlar Ataşehir'de su baskınına neden oldu.
PKKnın pusucusupusuda öldürüldü

PKK'nın 'pusu'cusu
pusuda öldürüldü

​Uzaylı kostümle eğitim veren teröristin görüntüsü.
HDP'li belediyeden tahrik: Parçaladılar

HDP'li belediyeden tahrik: Parçaladılar

Silopi'de kaçak elektriği önlemek için kurulmuştu.
Davet edilmediler

Davet edilmediler

Ünal, davet göndermeme nedenlerini açıkladı.
"Akılsızlar"

"Akılsızlar"

Trump, Amerikan Yahudi topluluğunu sadakatsizlikle suçladı.
Yangınlarda<br>sahne alacak

Yangınlarda
sahne alacak

Helikopterler ve uçaklardan çok daha faydalı olabilir.
Ahlaki değerleri bitiren başarı

Ahlaki değerleri bitiren başarı

Üç ayda 600 milyon dolar kazandı!
Harekata destek

Harekata destek

Süryaniler, Fırat'ın doğusunda güvenlik istiyor.
Canlı bombanın yakalanma anı

Canlı bombanın yakalanma anı

Şanlıurfa'daki operasyonun görüntüleri çıktı.
Kafa karıştıran<br> sahte paralar

Kafa karıştıran
sahte paralar

Tamamının neredeyse 100 TL olması dikkat çekti.
Dağlar teröristlerden temizlendi

Dağlar teröristlerden temizlendi

​Jandarma Genel Komutanı Çetin'den flaş açıklama.
5 kez sildi<br>karakolluk oldu

5 kez sildi
karakolluk oldu

​Temizlik işçisine onur kırıcı hareket.
1 milyon 349 bin<br>kök ele geçirildi

1 milyon 349 bin
kök ele geçirildi

Diyarbakır'da ​PKK'nın finans kaynağına darbe.
Gelin<br>kavgasında katliam

Gelin
kavgasında katliam

3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü.
Kız lisesini kül etti

Kız lisesini kül etti

​Taliban'ın ateşe verdiği okul kullanılamaz hale geldi.
Sona doğru

Sona doğru

​Fenerbahçe, Babacar ve kulübüyle anlaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.