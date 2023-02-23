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Dünya

Medvedev 'Dünya savaşının eşiğindeyiz' diyerek açıkladı: Rusya operasyonu durdurursa yok olur

Eski Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rusya’nın ‘operasyonu’ bitirmesi halinde yok olacağını ifade etti. Medvedev, “ABD Kiev rejimine silah tedarik etmeyi bırakırsa, savaş sona erecek” dedi.

11:39 . 23/02/2023 Perşembe
DHA
Medvedev - Putin

Medvedev - Putin

Eski Rusya Başbakanı Medvedev, ABD’nin Rusya’yı yenilgiye uğratmak için çalıştığını belirterek, “ABD, Rusya'nın yenilgisini istiyorsa, bir dünya çatışmasının eşiğinde olduğumuz açıktır. ABD Rusya'yı yenmek istiyorsa, kendimizi nükleer dahil herhangi bir silahla savunma hakkımız var. Rusya zafer kazanmadan operasyonu durdurursa, Rusya var olmayacak, parçalara ayrılacak. ABD, Kiev rejimine silah tedarik etmeyi bırakırsa, savaş sona erecek” dedi.

Biden’ın Varşova’daki açıklamasına yanıt niteliğinde

Medvedev’in açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden’ın Polonya’nın başkenti Varşova’da yaptığı açıklama ile benzerlik gösterdi. Biden, Varşova’da yaptığı açıklamada, “Rusya işgalini durdurursa, savaş sona erecek. Ukraynalılar kendilerini savunmayı bırakırsa, bu Ukrayna'nın sonu olacak” demişti.



#Medvedev
#Putin
#Rusya
2 saat önce
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Medvedev 'Dünya savaşının eşiğindeyiz' diyerek açıkladı: Rusya operasyonu durdurursa yok olur
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