Medvedev 'Dünya savaşının eşiğindeyiz' diyerek açıkladı: Rusya operasyonu durdurursa yok olur

Medvedev - Putin
Eski Rusya Başbakanı Medvedev, ABD’nin Rusya’yı yenilgiye uğratmak için çalıştığını belirterek, “ABD, Rusya'nın yenilgisini istiyorsa, bir dünya çatışmasının eşiğinde olduğumuz açıktır. ABD Rusya'yı yenmek istiyorsa, kendimizi nükleer dahil herhangi bir silahla savunma hakkımız var. Rusya zafer kazanmadan operasyonu durdurursa, Rusya var olmayacak, parçalara ayrılacak. ABD, Kiev rejimine silah tedarik etmeyi bırakırsa, savaş sona erecek” dedi.
Biden’ın Varşova’daki açıklamasına yanıt niteliğinde
Medvedev’in açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden’ın Polonya’nın başkenti Varşova’da yaptığı açıklama ile benzerlik gösterdi. Biden, Varşova’da yaptığı açıklamada, “Rusya işgalini durdurursa, savaş sona erecek. Ukraynalılar kendilerini savunmayı bırakırsa, bu Ukrayna'nın sonu olacak” demişti.