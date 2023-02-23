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Dünya

Belarus Dışişleri Bakanı ile ilgili 'Putin'le görüştükten sonra öldü' iddiası

Kasım ayında Rus lider Putin ile görüşen ve kısa bir süre sonra 'Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti' denilen Belarus Dışişleri Bakanı Makei'nin ölümüyle ilgili Belarus basınında dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi.

10:09 . 23/02/2023 Perşembe
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Vladimir Putin - Vladimir Makei'in cenazesi

Vladimir Putin - Vladimir Makei'in cenazesi

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei
geçtiğimiz Kasım ayında ani bir şekilde hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Makei, Ağustos 2012'den bu yana Belarus Dışişleri Bakanı görevini yürütüyordu.

O dönem Belaruslu yetkililer Makei'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Aradan 3 ay geçmemişken Makei'nin ölümü hakkında Belarus basınında dikkat çeken bir haber yapıldı. Nasha Niva tarafından aktarılan son bilgilerde, Makei'nin Ermenistan'da Rusya, ve Ermeni yetkililerle bir zirveye katıldığı hatırlatıldı. Burada Putin ile yaptığı görüşme sonrası hayatını kaybeden Makei'nin ise intihar ettiği öne sürüldü.

Rusya'ya suçlama

Söz konusu haberin devamında ise Makei'nin Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun yerini almak istediği ve batılı ülkelerle olan ilişkileri daha da geliştirmek istediği kaydedildi. Bu bağlamda Makei'nin ölümünün arkasında Rusya tarafının da parmağı olduğu öne sürüldü. İsmi açıklanmayan ve Makei'yi yakından tanıyanlar ise dışişleri bakanının kendini giderek daha fazla "gereksiz" ve "yersiz" hissettiğini söylediler.

Yahoo News'de yer alan ayrı bir haberde ise Putin'in 2030 yılına kadar Belarus'u Rus topraklarına katmak istediği ve Makei'nin buna karşı çıktığı ve bakanın ölümünün bu olayın hemen ardından gerçekleştiği belirtildi. ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı büyükelçisi Michael Carpenter ise Rusya'nın Belarus planıyla ilgili "Rusya'nın Belarus ile ilgili hedefleri Ukrayna ile aynı" dedi. Nasha Niva, Makei'nin özel hayatında problemler yaşadığını iddia etti. Makei'nin hayatını kaybettiğinde oğlu ve eşinin yanında olmadığını hatırlatan medya kuruluşu Lukashenko ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Makei'nin cenazesine katılmadığını belirtti.

Rus işadamı: Makei'yi zehirlediler

Makei'nin ölümündeki ihtimallerden biriside zehirlenme. Bu bağlamda bakanın yine Ermenistan'da katıldığı zirvede Ruslar tarafından zehirlendiği iddia edildi. Bu iddialara destek niteliğinde bir açıklama da Rus iş adamı ve muhalefet aktivisti Leonid Nevzlin'den geldi. Nevzlin, Makei'nin özel bir laboratuvarda üretilen bir zehir sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Lukaşenko'nun kozuydu

Bağımsız bir siyaset analizcisi olan Artyom Shraibman, ise Makei'nin Lukaşenko'nun Putin'e karşı bir kozu olduğunu öne sürdü. Makei'nin batılı ülkelerle ilişkilerde kapıyı açık tutmak için çalıştığını belirten Shraibman, Makei'nin ölümünün arkasından daha birçok komplo teorisinin üretilebileceğini belirtti.



#Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei
#Rusya
#Belarus
#Putin
1 saat önce
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Belarus Dışişleri Bakanı ile ilgili 'Putin'le görüştükten sonra öldü' iddiası
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