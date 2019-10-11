Dünya Mehmetçik için camilerde Fetih suresi okundu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Mehmetçik için camilerde Fetih suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'taki camilerde Fetih suresi okunup, dualar edildi.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'taki camilerde Fetih suresi okundu.
Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'taki camilerde Fetih suresi okundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'taki camilerde Fetih suresi okundu.

Kayseri'de Cami Kebir Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından Fetih suresi okundu, ardından cemaat, harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti.

İl Müftüsü Şahin Güven, huzur ve barışı tesis etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını söyledi.

Barış harekatını gerçekleştiren Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirten Güven, "Onlara manevi bir güç ve destek vermek için camilerde toplanıyoruz. Duaların kabul olduğu bu sabah namazında ordumuzun muzafferiyeti için dua ediyoruz. Fetih Suresini okuyoruz." diye konuştu.

Programda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresini cemaatle birlikte dinleyip, Mehmetçik için dua etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Camisi başta olmak üzere il genelindeki bütün camilerde, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Sabah namazının kılınmasının ardından cemaat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti.

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi başta olmak üzere bütün camilerde, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu, dua edildi.

Sabah namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Salih Sezik, cemaatle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

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