Mehmetçik’le hayat geldi

Türkiye-Suriye sınır hattındaki Tel Abyad ile Rasulayn arasında 120 kilometrelik bölgeye Mehmetçikle birlikte huzur geldi. 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekâtı’nın 4 ve 5. günlerinde kontrolün sağlandığı iki ilçede TSK unsurları ile Suriye Milli Ordusu askerleri asayişi sağlamak için canla başla çalışıyor. Aradan geçen süre boyunca bir yandan PKK’lı teröristlerin bölgedeki hücreleri temizlenirken bir yandan da yıllardır ihmal edilmiş sorunlar bir bir çözüme kavuşturuluyor. Teröristlerce karargâh olarak kullanıldığı esnada tahrip edilen hastane ve okulları tamir eden Mehmetçik, elektrik-su gibi altyapı sorunlarının da çözülmesi için gayret gösteriyor. 30 kilometre derinlikteki M4 karayoluna dek kontrolün sağlandığı bölge eskiye nazaran şimdi çok daha huzurlu.

ŞİMDİ ŞİFA DAĞITIYOR

12 yataklı hastane çalışıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn’da YPG/PKK’nın büyük zarar verdiği hastane, Sağlık Bakanlığınca yapılan onarım çalışmasının ardından yataklı servisleriyle hizmete girdi. Bodrum katına tünel kazılan, birçok odasına el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilen ve sözde karargah haline getirilen hastanede, ilk önce güvenlik güçlerince yapılan tarama faaliyetleri sonucunda EYP’ler etkisiz hale getirildi. Daha sonra devreye giren Sağlık Bakanlığı, hummalı şekilde tadilatı gerçekleştirerek, bölgenin acil ihtiyacı hastaneyi hizmete hazır hale getirdi. Bakanlığın özveriyle görev yapan kadın doğum, acil ve çocuk poliklinikleri personeli, Suriyeli hastalara şifa dağıtmaya başladı.

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200 YATAKLI OLACAK

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, “Sağlık Bakanlığı talimatıyla bakım ve onarım çalışması yapılan Rasulayn Hastanesi hizmete girdi. Şu anda poliklinikler kurduk. Kadın doğum, çocuk ve acil servis poliklinikleri hizmet vermeye başladı. Hastanemizi şu an 12 yataklı hizmete sunduk. Yatması gereken hastalar kısa süreli müşahede altında tutulabiliyor. Ultrason hizmeti veriyoruz, laboratuvar hizmetleri veriyoruz. Röntgen, eczane hizmeti veriyoruz. İlaçlar, reçetelerle ücretsiz veriliyor” dedi. Erkuş, ilerleyen dönemde hastanenin 200 yataklı hizmet vermesinin planlandığını sözlerine ekledi. Suriyeliler de sağlık hizmetlerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

KOMANDO OKUL BOYADI ÇİFTÇİLER TARLASINDA

Hastanesine kavuşan Rasulayn’da PKK’lı teröristlerin mevzi yaparak tahrip ettiği okullardan biri daha onarılarak hizmete girdi. İlçeye bağlı Nukra köyündeki okulu kullanılamaz hale getiren teröristler etkisiz hale getirildi; Mehmetçik çocukların eğitimine devam etmesi için köylülerle birlikte günlerce çalıştı. Sınıfların boyandığı, duvarların elden geçirildiği okulun elektrik tesisatı yenilendi, kapı ve pencereleri de onarıldı. Tamirat görüntülerini paylaşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Nukra köyündeki okul, Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi” notunu yazdı. Tıpkı Rasulayn gibi, Tel Abyad’da da yıllardır yapılması beklenen tali yollar bile asfalt dökülerek hizmete girerken, PKK’nın ibadete kapattığı cami ve kiliseler de faaliyete geçti. Mehmetçikle birlikte huzura kavuşan bölgede çiftçiler de işine gücüne döndü. Tarlasını süren çiftçiyle hayvanlarını otlatan çobanlar Barış Pınarı Harekât bölgesinde artık sıradan manzaralar haline gelmeye başladı.

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Afrin’de mutluyuz

Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılmasının ardından pek çok yatırımın yapıldığı Suriye’nin Afrin bölgesinde hayat normale dönmüş durumda.

Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan Suriye’nin Afrin bölgesinde, YPG/PKK’nın yakıp yıktığı hastaneler, okullar, camiler ve yollar, Türkiye’nin yatırımlarıyla yeniden inşa edildi. Geçen sene 20 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde Suriye Milli Ordusunun da katılımıyla başlatılan harekât, Afrinlilerin adeta kaderini değiştirdi. Teröristlerin zarar verdiği sosyal donatıların iyileştirildiği projeler kapsamında, bölgeye çok sayıda yapı inşa edildi, Afrin halkına gıda ve giyim yardımlarında bulunuldu. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları da terörden arındırılan Afrin’in kalkınması ve buradaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye çok sayıda yardım gönderdi. Fiziki ve teknolojik şartları iyileştirilen Afrin Hastanesinde harekatın ardından 30 bine yakın kişi muayene edildi ve sağlık taramasından geçirildi. Yaklaşık 80 sağlık personelinin görev yaptığı ve 4 diyaliz cihazının bulunduğu hastanede, bugüne kadar 69 çocuk dünyaya geldi. Tedavi olanlara ücretsiz ilaç verilen hastanede, yatak kapasitesinin 60’tan 100’e çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

HİZMETLER PEŞPEŞE

Afrin’e bağlı Cinderes beldesinde Muhammediye Çadır Kampı’na inşa edilen Mülteci Sağlığı Kliniği de harekâtın ardından hizmete alındı. Klinikte günlük 100 hastaya bakacak şekilde doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 10 personel görev yapıyor. STK’ların da desteğiyle Afrin’deki 1 büyük hastane ve 4 sağlık merkezi onarılarak, buralara cihaz ve personel takviyesi yapıldı. Ticaretin gelişimi için de Hatay-Kumlu’da Zeytin Dalı Sınır Kapısı hizmete sunuldu. Yine Türkiye, Hatay’dan Afrin kent merkezine uzanan 35 kilometrelik yolu da asfaltlayıp hizmete açtı. Cinderes-Afrin de asfalt yolla birbirine bağlandı. Afrin’i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarılarak kaliteli ulaşım çalışmaları tamamlandı

OKUL, CAMİ, ATÖLYE

Halkın su ihtiyacını karşılamak üzere Meydanki Barajı’ndan kent ve köylere giden şebekeler yenilenirken kamu kurumları ve STK’larca kurulan aşevlerinden günlük 100 bin kişiye yetecek şekilde yemek ve 200 bine yakın ekmek dağıtımı yapılıyor. Terör örgütünün zarar verdiği 20’ye yakın okulda onarım çalışmalarının sürüyor, 5 okul ise yenilenerek hizmete açıldı. PKK’nın zarar verdiği ve kapattığı camilerden şu ana kadar 100’ü onarıldı ve ibadete açıldı, 25’inde ise çalışmalar sürüyor. Afrin’de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, Afrinlilere iş edindirmek amacıyla bölgede 50 kurs düzenlendi. Sosyal donatıların yapılmasına da öncülük eden Ankara, Afrin ve beldelerine 2 futbol sahası ile 2 halı saha yaptı.