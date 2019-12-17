Dünya Meksikada asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı Yaklaşık 38 TL
AMERİKA

Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı: Yaklaşık 38 TL

Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde günlük asgari ücretin 102,68 pesodan (yaklaşık 31 TL), 123,22 pesoya (yaklaşık 38 TL) çıkarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ülkede saatlik asgari ücret hala bir doların altında bulunuyor.
Ülkede saatlik asgari ücret hala bir doların altında bulunuyor.

Meksika'da hükümet yeni yılda asgari ücrete yüzde 20 zam yapılacağını açıkladı.

  • Yıllık enflasyonun yüzde 3 civarında olduğu ülkede asgari ücrete yapılan yüzde 20 zam işçi ücretleri açısından düzelmeye işaret etse de ülkede saatlik asgari ücret hala bir doların altında bulunuyor.

Sonraki yılda yüzde 50 zam yapılacak

Günlük asgari ücret yeni düzenlemeyle 6,5 dolara çıkmış oldu. Bakanlık, günlük asgari ücretin gelecek yılda yüzde 50 artışla 9,75 dolara çıkarılacağını açıkladı.

  • Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede yıllar içinde asgari ücretin alım gücünün düştüğüne dikkati çekerek, "Daha kat etmemiz gereken çok yol olduğunun farkındayım, maalesef bu konuda geride kaldık" ifadelerini kullandı

Meksika, düşük iş gücü maliyetlerinin imalat sektöründe yarattığı uluslararası avantajla, ABD'deki fabrika üretiminin ülkeye kaydırılmasını teşvik etmek üzere işçi ücretlerini bilerek düşük tuttuğu eleştirilerine maruz kalmıştı.

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