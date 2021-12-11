Dünya Meksikada TIR devrildi 54 mülteci can verdi
AMERİKA

Meksika’da TIR devrildi: 54 mülteci can verdi

Meksika’da ABD’ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan TIR ana yoldaki keskin virajı alamayınca devrildi. TIR’ın içindeki 54 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar içinde çok sayıda çocuk olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meksika’da TIR devrildi: 54 mülteci can verdi
Meksika'daki kamyon kazasında 54 mülteci can verdi.

Meksika’nın güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı.

Chiapas eyaletinde çoğunluğu Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir TIR önce otoyol kenarındaki istinat duvarına ardından da üst geçide çarptı.

Tırın göçmenlerin de içinde bulunduğu dorsesi, çarpmanın etkisiyle koparak yola savruldu.
Tırın göçmenlerin de içinde bulunduğu dorsesi, çarpmanın etkisiyle koparak yola savruldu.

Tırın göçmenlerin de içinde bulunduğu dorsesi, çarpmanın etkisiyle koparak yola savruldu. Yaralılar, tedavi edilmek üzere yakınlarda bulunan hastanelere sevk edilirken, görgü tanıkları, yaralılar arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğunu ve bazı çocukların ebeveynleri olmadan seyahat ettiğini söyledi.

Çaresiz bekleyiş: Meksika düzensiz göçe karşı ABD'den destek bekliyor
DÜNYA
Çaresiz bekleyiş: Meksika düzensiz göçe karşı ABD'den destek bekliyor

Göçmen kervanı: Meksika'da göçmenlerin ABD'ye ulaşmak için yürüyüşü devam ediyor
FOTOĞRAF 15
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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, Ulusal Muhafızların engellemeleri nedeniyle rotasını değiştirdi.
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Ülkenin doğusundaki Veracruz ve kuzeybatısındaki Oaxaca eyaletlerinde toplanan göçmen kafileleri, ABD'ye ulaşmak için yeniden yürüyüşe geçti.<br><br>
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Ulusal Göç Enstitüsü (INM), düzensiz göçmenlerin sayılarının azalmakla birlikte ülkeye girişlerinin devam ettiğini bildirdi.<br><br>
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30 göçmen gözaltına alınmıştı<br><br>Meksika'nın güneydoğusundan 5 Kasım'da ABD sınırına yürümek isteyen Orta Amerikalı göçmenler ile Ulusal Muhafızlar arasında çıkan olaylarda 30 göçmen gözaltına alınmış, 5 polis yaralanmıştı.
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Hedef ABD<br><br>İlk etapta Meksika'nın Chiapas eyaletinin Villa Comaltitlan kasabasına ulaşmayı amaçlayan düzensiz göçmenler, sonra başkent Meksiko üzerinden ABD sınırına vararak bir şekilde bu ülkeye geçmeyi hedefliyor.
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Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
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Göçmen kervanı: Meksika'da göçmenlerin ABD'ye ulaşmak için yürüyüşü devam ediyor
Meksika üzerinden ABD sınırına gitmek isteyen Orta Amerikalı göçmenler, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen farklı bölgelerden yürüyüşlerini sürdürüyor.
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