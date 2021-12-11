​Meksika’da TIR devrildi: 54 mülteci can verdi

Meksika’nın güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı.

Chiapas eyaletinde çoğunluğu Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir TIR önce otoyol kenarındaki istinat duvarına ardından da üst geçide çarptı.

Tırın göçmenlerin de içinde bulunduğu dorsesi, çarpmanın etkisiyle koparak yola savruldu.

Tırın göçmenlerin de içinde bulunduğu dorsesi, çarpmanın etkisiyle koparak yola savruldu. Yaralılar, tedavi edilmek üzere yakınlarda bulunan hastanelere sevk edilirken, görgü tanıkları, yaralılar arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğunu ve bazı çocukların ebeveynleri olmadan seyahat ettiğini söyledi.

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