Melania Trump'a dokunan yanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
ABD'de First Lady Melania Trump'ın geçtiğimiz günlerde Başkan Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ile bazı sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü.
Afrika ziyaretindeki tartışması istifa ile sonuçlanmıştı
ABD'de First Lady Melania Trump'ın görevden alınmasını istediği Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'in görevinden ayrıldığı açıklanmıştı.
Melania Trump'ın Afrika gezisi sırasında Ricardel ile uçakta yer kavgası yaptığı dile getirilmişti.
Bu durum "Melania Trump ile tartışan yanıyor" yorumlarına sebep oldu.