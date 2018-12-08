Dünya Melania Trumpa dokunan yanıyor
AMERİKA

Melania Trump'a dokunan yanıyor

Melania Trump'a dokunan yanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Kelly'nin geçtiğimiz günlerde First Lady Melania Trump ile bazı sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü. Melania Trump'ın 2 ay önceki Afrika ziyareti sırasında uçakta tartıştığı Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu durum, "First Lady'e dokunan yanıyor" yorumlarına sebep oldu.

Yeni Şafak
First Lady Melania Trump
First Lady Melania Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD'de First Lady Melania Trump'ın geçtiğimiz günlerde Başkan Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ile bazı sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü.

John Kelly

Afrika ziyaretindeki tartışması istifa ile sonuçlanmıştı

ABD'de First Lady Melania Trump'ın görevden alınmasını istediği Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'in görevinden ayrıldığı açıklanmıştı.

Melania Trump'ın Afrika gezisi sırasında Ricardel ile uçakta yer kavgası yaptığı dile getirilmişti.

Bu durum "Melania Trump ile tartışan yanıyor" yorumlarına sebep oldu.

Melania'yla tartışan Beyaz Saray çalışanı görevinden alındı
DÜNYA
Melania'yla tartışan Beyaz Saray çalışanı görevinden alındı

/**/
PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

​Suriye'deki ABD destekli tehcir terörü ve katliamın bilançosu da ağır.
Aile resmimiz kalmadı!

Aile resmimiz kalmadı!

Mısır'daki darbe direnişinin sembol ismi Esma'nın annesi Yeni Şafak'a konuştu.
Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

​Kerkük Çarşısı Türkiye'nin desteğiyle yeniden imar ediliyor.
Avrupa kışı

Avrupa kışı

​Fransa'da başlayan protestolar diğer Avrupa ülkelerine yayılıyor.
Acemi 'dilenci'100 lira topladı

Acemi 'dilenci'100 lira topladı

​Muhabirimiz dilenci kılığına girdi İstanbul'un nabzını tuttu.
İkinci siparişFilipinler'den

İkinci siparişFilipinler'den

​Pakistan'dan sonra Filipinler de sipariş verdi.
Cennet yerinehapse gittiler!

Cennet yerinehapse gittiler!

​FETÖ'nün sözde 'cennet listesi'ndeki 47 kişi tutuklandı.
Riyad'ın davetine ret

Riyad'ın davetine ret

​Katar Emiri, Körfez Zirvesi'ne katılmama kararı aldı.

Aslan ağır yaralı

Aslan ağır yaralı

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı.
First Lady'edokunan yanıyor

First Lady'edokunan yanıyor

​Beyaz Saray'da tartıştığı iki ismin üstü çizildi.
81 ilde etkili olacak

81 ilde etkili olacak

Yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.

9 milyona yaklaştı

9 milyona yaklaştı

İmar barışı için yapılan başvuru sayısı açıklandı.
Brüksel de karıştı

Brüksel de karıştı

​Polis Sarı Yelekliler'e sert müdahalede bulunuyor.
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.