Mélenchon: Filistin'i tanıyacağız

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile yapılan erken genel seçimlerin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı, sürpriz bir şekilde sandıktan zaferle ayrıldı. Hiçbir partinin 577 sandalyeli mecliste 289 milletvekili ile çoğunluğu sağlayamadığı seçimler sonucunda, Fransa siyasetini büyük bir kaosun beklediği yorumları yapıldı. Milletvekili sayısı şu an 250 olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakının meclisteki sandalye sayısı 150’ye düştü. İlk turda birinci parti seçilen aşırı sağcı Ulusal Birlik’in milletvekili sayısı 89’dan 125'e yükseldi. Solcu ittifak ise 150 olan sandalye sayını 178'e çıkararak ipi göğüsledi. İlk turun ardından oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için sol ittifak ve Macron’un ittifakında seçime giren 200'den fazla aday çekilmişti.

Seçim kutlamalarında Filistin bayrakları açıldı.

İLK İŞİM FİLİSTİN’İ TANIMAK

Seçimden birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, "Filistin devletini tanıma" vaadini tekrarladı. Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Melenchon, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya hazır oldukları sinyalini vererek, "Yeni Halk Cephesi'nden bir başbakanımız olacak" dedi. Hükümet olarak ulusal ve uluslararası anlamda "çok sayıda şeye kararname ile" karar verebileceklerini belirten Melenchon, bu kapsamda yapacakları işler arasında "en hızlı şekilde" Filistin devletini tanımanın yer alacağını söyledi. Balkon konuşması için toplanan halkın Filistin bayrakları açtığı ve özgür Filistin sloganları attığı görüldü.

ATTAL BİR SÜRE DAHA GÖREVDE

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci çıktığı erken genel seçimlerin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Macron’a sundu. Macron ise Attal'ın bir süre daha başbakan olarak kalmasını istedi. Attal, genel seçimlerin 2. turunda, Hauts-de-Seine'in 10. seçim bölgesinde oyların yüzde 61,62'sini alarak milletvekili seçildi. Başbakanı’nın kısa zaman içinde güven oyuyla devrileceği belirtiliyor. Yerine geçecek isim ise 289 vekillik çoğunluk sağlanamadığı için pazarlıklar ve görüşmeler sonucu birkaç haftada belirlenecek.

AŞIRI SAĞCILAR SOKAĞA İNDİ

Fransa'da, sol ittifakın seçimi kazanmasının ardından aşırı sağcılar sokaklara indi. Ülkenin birçok kentinde taşkınlık çıkaran aşırı sağcılara karşı koymak amacıyla solcular da sokaklara dökülünce karşılıklı çatışmalar başladı. Olayları kontrol altına almak için çok sayıda polis ve güvenlik personeli görevlendirildi. Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı. Bazı bölgelerde sokaklar savaş alanına döndü.

SİYASİ FELÇ VE 200 MİLYARLIK MALİYET

Fransa seçimleri sonrası oluşan politik görünümün orta ve uzun vadede Fransa siyasetinde kaosa yol açacağı belirtiliyor. Uzmanlar Macron'un Sol'la ittifak kurma kararının Fransız ekonomisi açısından çok ciddi sonuçları olabileceği görüşünde. Zaferle ayrılan sol ittifakın seçim vaatlerinin Fransız ekonomisine ek olarak minimum 95, maksimum ise 200 milyar dolara mâl olabileceği değerlendiriliyor. Diğer yandan Macron’a muhalif, Fransız liderin politikalarının çoğuna karşı bir başbakanın göreve gelmesi de muhtemel. Ünlü siyaset bilimci Alain Duhamel, "Fransa her zamankinden daha bölünmüş durumda. Macron'un seçim çağrısının kötü bir fikir olduğunu hep beraber öğrendik” yorumuyla durumu özetledi.







