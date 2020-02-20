Dünya Merkel ve Macrondan Rusyaya İdlib çağrısı
AVRUPA

Merkel ve Macron'dan Rusya'ya İdlib çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı Putin'e, İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu. İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib’deki krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Putin
Putin

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile İdlib'i görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib’de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib’deki krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

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