Mescid-i Aksa Yahudilere kapanıyor

Mescid-i Aksa’ya baskınlar dördüncü günde de devam etti. İsrail polisi dün sabah namazının ardından Harem-i Şerif’e girdi. Filistinliler zorla dışarı çıkarılıp fanatik Yahudiler Mağaribe Kapısı’ndan Aksa’ya alındı. İsrail polisi de Yahudi gruplara avluda eşlik etti.

İsrail hükümeti yarından itibaren fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine müsaade etmeyecek. İsrail basınındaki haberlere göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da İsrail polisi Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya Ramazan’ın son günlerinde girmesine izin vermeyecek. Yarın başlayacak uygulama bayramın son gününe kadar sürecek. İsrail önceki yıllarda da Ramazan’ın son günlerinde Mescid-i Aksa’ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların mescitte kalmalarına müsaade ediyordu.

YOĞUN DİPLOMASI

İsrail’in son dönemde Mescid-i Aksa’ya yönelik uygulamaları uluslararası arenada tepkiyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, Ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400’ü aşkın Filistinlinin yaralanıp aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü belirtmişti. Dışişleri Bakanlığı da Filistin’de İsrail güvenlik güçleri tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesi ve Mescid-i Aksa’da Müslümanlara müdahale edilmesini şiddetle kınamıştı.

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