Meşru müdafaa hakkımız saklı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum’da konuştu.

NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, “Barış Pınarı Harekatı’nda tek hedefimiz sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir. 2 milyon yerlerinden edilmiş Suriyeliler, gönüllü olarak kendi anayurtlarına dönebilsinler. Siyasi birliği korumaya çalıştık en başından beri. PKK/ YPG Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez. Eğer taahhütlere uyulursa Barış Pınarı Harekatı durdurulacak. Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Akar, Barış Pınarı Harekatı’na verilen araya ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından 17 Ekim’de ABD ile en üst seviyede mutabakata varıldığını anımsatan Akar, şunları söyledi:

“DEAŞ, PKK/PYD/YPG terör örgütü unsurlarının olmadığı bir güvenli bölgenin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda; 120 saat içerisinde, PKK/PYD/YPG’nin güvenli bölgeden çıkarılması, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasını yakından takip ediyoruz.

GİZLİ GÜNDEMİMİZ HİÇ OLMADI

Bu konuları ABD askeri temsilcileriyle koordine ediyoruz. Bu bir ateşkes değildir. Harekata 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Türkiye’nin hiçbir zaman gizli bir gündemi olmadı. Ancak bir yandan Güvenli Bölge tesis etmeye çalışırken, bir yandan da PYD-YPG’li teröristlere silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesi kimin gizli gündemi olduğunu net bir şekilde ortaya çıkardı.”

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Adeta tek başımıza mücadele ediyoruz

Fahrettin Altun

TRT World Forum 2019’un açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin belirli alanlarda küresel bir aktör haline geldiğini, yükselen güçlerin küreselleşen dünyayı nasıl daha adil hale getirebileceğini ortaya koymanın mücadelesini verdiğini söyledi.

Altun, “Mücadelemiz, adalet mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net bir biçimde ortaya koyduğu üzere, biz burada, bu ülkede bir adalet mücadelesi veriyoruz ve bunu bütün dünya sathında haykırıyoruz. Ülkemiz için adalet diyoruz, bölgemiz için adalet diyoruz, dünya için adalet diyoruz” diye konuştu.

KÜRESEL ÇÖZÜM İÇİN ÇABALIYORUZ

Türkiye’nin sadece kendi güvenliği için değil, bölgenin ve bütün dünyanın güvenliği için küresel terör ve göç sorunuyla neredeyse tek başına mücadele ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

“Dahası bu mücadeleyi verirken, terörün ‘terör’ olduğunu, terör örgütünün ‘terör örgütü’ olduğunu anlatmak zorunda kalıyoruz. Bu çerçevede bir yandan da Arakan’dan Suriye’ye, Filistin’den Keşmir’e geniş bir alanda masum insanların yaşadığı acıları uluslararası platformlarda gündeme getiriyor, bu sorunlara küresel çözümler üretmek için çabalıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler çatısı altında defalarca haykırdığı ‘Dünya Beşten Büyüktür’ şiarı, tam da bu yaklaşımın, bu küresel adalet arayışımızın güçlü bir yansımasıdır.”

Çekilmezlerse tekrar başlar

Mevlüt Çavuşoğlu

TRT World Forum 2019’da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını belirterek, “Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil” dedi. YPG’nin Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, “’YPG, PYD, PKK eşittir Kürtler’ demek, Kürt kardeşlerimize yapılan bir hakarettir. Trump, ‘PKK, DEAŞ’tan daha kötüdür.’ dedi. Bizim için aynı şey, hepsi aynı terör örgütleri. Yaptıkları şey aynı” diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’yi işgal etmediğini ve herkesten daha fazla Suriye’nin toprak bütünlüğünü düşündüğünü vurgulayarak, “35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyonumuz tekrar başlayacak” dedi.

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Avrupa minnet duymalı

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın, YPG/PKK'nın bölgeden tamamen çekildiğinden emin olunması halinde durdurulacağını belirtti. Kalın, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle ile yaptığı söyleşide, Türk askerinin bölgedeki varlığının, Suriye'deki siyasi sürecin ileriye taşınmasını, Suriyeli mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden olmuş kişilerin korunmasını garanti edeceğine işaret etti. Kalın, “Avrupalı dostlarımız, bu tehlikeli ve çok önemli işi yaptığı için askerlerimize minnettar olmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.