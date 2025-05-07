Metan emisyonlarında inatçı yükseliş

ABD ve Avrupa Birliği liderliğinde 100'ün üzerinde ülke, 2021'de İskoçya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP26'da Küresel Metan Taahhüdüne katılarak, metan emisyonlarını 2030'a kadar 2020 seviyesine göre en az yüzde 30 azaltmayı hedeflemişti.