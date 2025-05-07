Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Metan emisyonlarında inatçı yükseliş

Metan emisyonlarında inatçı yükseliş

09:467/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
IEA: Küresel metan emisyonları "inatçı" şekilde yüksek seyrediyor.
IEA: Küresel metan emisyonları "inatçı" şekilde yüksek seyrediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), fosil yakıtlardan kaynaklanan metan emisyonlarının uydu verilerine dayanarak analiz edildiği Küresel Metan Takipçisi raporunu yayımladı. Buna göre, dünyada fosil yakıtlar, insan faaliyetlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Dünyada enerji sektöründen kaynaklanan metan emisyonları, azaltma çabalarına rağmen "inatçı" şekilde yüksek kalmaya devam ediyor.

Petrol, gaz ve kömürde rekor üretim, küresel çapta enerji sektöründen kaynaklı metan emisyonları yıllık 120 milyon tonla hala "inatçı" şekilde yüksek seyrediyor.

IEA tahminlerine göre, söz konusu emisyonlar resmi olarak raporlanan seviyenin oldukça üzerinde bulunmasına rağmen, metan emisyonlarının takibine yönelik veri toplama çalışmaları ve şeffaflıkta iyileşme görülüyor.


Terk edilen kuyular ve madenler 8 milyon ton metan sızdırdı.

Halihazırda 25 uydu metan emisyonlarına yönelik veri sağlayabilirken, geçen yıl büyük petrol ve gaz tesislerinden metan gazı sızıntısı rekor seviyeye ulaştı.

Terk edilmiş petrol, gaz kuyuları ve kömür madenleri geçen yıl dünya çapında 8 milyon ton metan emisyonuna yol açtı.

Rapora göre, enerji sektöründen kaynaklı metan emisyonlarının yüzde 70'i maliyet etkin teknolojilerle önlenebilir.

Ülkeler ve şirketlerin metan emisyonlarını azaltmaya yönelik mevcut taahhütleri küresel petrol ve gaz üretiminin yüzde 80'ini kapsarken, şu anda bu üretimin sadece yüzde 5'i, neredeyse sıfıra yakın metan emisyonu standardını karşılıyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, son verilerin metan konusundaki uygulamaların hedeflerin gerisinde kalmaya devam ettiğini gösterdiğine işaret etti.

ABD ve Avrupa Birliği liderliğinde 100'ün üzerinde ülke, 2021'de İskoçya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP26'da Küresel Metan Taahhüdüne katılarak, metan emisyonlarını 2030'a kadar 2020 seviyesine göre en az yüzde 30 azaltmayı hedeflemişti.


#fosil yakıtlar
#IEA
#Metan emisyonları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, Bağkur, Emekli sandığı ve EYT ile emekli olanlar dikkat! Ödemeler 30.000 TL'yi aşabilir