Dünya Hayvanlardan yayılan metan gazını vergilendiren ilk ülke olacak
AVRUPA

Hayvanlardan yayılan metan gazını vergilendiren ilk ülke olacak

Yeni Zelanda, ülkenin en büyük sera gazı kaynaklarından biriyle mücadele etmek amacıyla vergilendirme planını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metan gazı nasıl yayılır? Metan gazının kaynakları neler?
Arşiv

Yeni Zelanda, yaklaşık 10 milyon sığır ve 26 milyon koyun ile birlikte beş milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Ülkenin toplam sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısı, başta metan olmak üzere tarımdan geliyor.

  • Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, "Atmosfere saldığımız metan miktarını azaltmamız gerektiğine şüphe yok ve tarım için etkili bir emisyon fiyatlandırma sistemi, bunu nasıl başaracağımız konusunda önemli bir rol oynayacak." dedi.

Teklife göre çiftçiler, 2025'ten itibaren gaz emisyonlarını ödemek zorunda kalacaklar. Plan ayrıca, yem katkı maddeleri yoluyla emisyonları azaltan çiftçiler için teşvikler içerirken, çiftliklere ağaç dikmek emisyonları dengelemek için kullanılacak.

İklim krizine karşı bir ilk: Hayvancılık sektöründe metan gazı salınımını azaltmaya yönelik iş birliği
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Metan gazı nasıl yayılır?

Metan gazının yaklaşık yüzde 40'ı sulak alanlar gibi doğal kaynaklardan geliyor ancak şimdi daha büyük pay, sığır ve pirinç üretimi gibi tarımdan çöplüklere kadar çeşitli insan faaliyetlerinden gelmeye devam ediyor.

Maden ocağında metan gazı şüphesi: 7 işçi rahatsızlandı, acı haber geldi
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Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan işçiler İsmail Biltekin, Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman ve Ömer Erkaya, bir süre sonra rahatsızlandı. Saat 10.00 sıralarında ocağa inen bir yetkili, 7 kişinin de hareketsiz yattığını gördü.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı.
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Sağlık ekipleri, Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi
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6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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İşçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>
Maden ocağında metan gazı şüphesi: 7 işçi rahatsızlandı, acı haber geldi
Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden Ömer Erkaya (34) hayatını kaybetti.

Metan gazının kaynakları neler?

Metan gazının en büyük kaynaklardan biri doğal gazın üretimi, taşınması ve kullanımı. 2008'den bu yana metan emisyonlarında büyük bir artış oldu ve araştırmacılar bunun ABD'nin bazı bölgelerinde gaz için parçalanmadaki patlamayla bağlantılı olduğuna inanıyor.

Metan gazı sıkışınca asfalt parçalandı
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O sırada yol üzerinde servis bekleyen iki öğrenci büyük korku yaşarken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Olay, Manavgat Ulukapı Mahallesi yolu, Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Asfalt yolda aniden yaşanan patlama sebebiyle çevreye toz bulutu yayıldı.
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Kapalı olan rögarda gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sırasında olay yerine yakın araç bulunmazken, okul servisi bekleyen öğrenciler ve rögarın yanındaki oduncuda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından asfalt yol 6-7 metrekare parçalanırken rögar kapağıyla birlikte etrafa dağıldı.
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Patlamanın meydana geldiği yerde daha önce yapılan asfalt çalışması sonrasında rögar kapağı üzerinde bulunan deliklerin kapanmış olabileceği ve patlamanın biriken metan gazının sıkışması sonrası yaşanmış olabileceği düşünülüyor.
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Patlamanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen ASAT ekipleri, rögar kapağının üzerindeki asfaltı sökebilmek için uzun süre uğraştı. Ekipler, kalkan asfalt parçalarını ve rögar kapağını yerleştirip üzerine toprak serdikten sonra ayrıldı.
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Sıkışan metan gazı rögar kapağını patlattı, asfalt parçalandı
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Patlama sırasında oduncuda bulunan vatandaşlar, \"Her şey bir anda oldu. Patlama sırasında 2 çocuk okul servisi bekliyordu. Çocuklar patlamanın olduğu yere 8-10 metre mesafedeydi. Rögar patladığı anda koşarak uzaklaştılar. Uzun süre toz bulutu kaybolmadı\" şeklinde konuştu.
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Patlama anı yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına toz bulutu şeklinde yansırken, öğrencilerin kaçışma anı yine kameralara yansıdı.
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Sıkışan metan gazı rögar kap.ağını patlattı, asfalt parçalandı
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Metan gazı sıkışınca asfalt parçalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bulunan rögar kapağı patladı. Gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sebebiyle asfalt parçalanırken ortalığı toz bulutu kapladı.
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