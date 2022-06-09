Hayvanlardan yayılan metan gazını vergilendiren ilk ülke olacak

Yeni Zelanda, yaklaşık 10 milyon sığır ve 26 milyon koyun ile birlikte beş milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Ülkenin toplam sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısı, başta metan olmak üzere tarımdan geliyor.
Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, "Atmosfere saldığımız metan miktarını azaltmamız gerektiğine şüphe yok ve tarım için etkili bir emisyon fiyatlandırma sistemi, bunu nasıl başaracağımız konusunda önemli bir rol oynayacak." dedi.
Teklife göre çiftçiler, 2025'ten itibaren gaz emisyonlarını ödemek zorunda kalacaklar. Plan ayrıca, yem katkı maddeleri yoluyla emisyonları azaltan çiftçiler için teşvikler içerirken, çiftliklere ağaç dikmek emisyonları dengelemek için kullanılacak.
Metan gazı nasıl yayılır?
Metan gazının yaklaşık yüzde 40'ı sulak alanlar gibi doğal kaynaklardan geliyor ancak şimdi daha büyük pay, sığır ve pirinç üretimi gibi tarımdan çöplüklere kadar çeşitli insan faaliyetlerinden gelmeye devam ediyor.
Metan gazının en büyük kaynaklardan biri doğal gazın üretimi, taşınması ve kullanımı. 2008'den bu yana metan emisyonlarında büyük bir artış oldu ve araştırmacılar bunun ABD'nin bazı bölgelerinde gaz için parçalanmadaki patlamayla bağlantılı olduğuna inanıyor.