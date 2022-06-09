Hayvanlardan yayılan metan gazını vergilendiren ilk ülke olacak

Yeni Zelanda, yaklaşık 10 milyon sığır ve 26 milyon koyun ile birlikte beş milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Ülkenin toplam sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısı, başta metan olmak üzere tarımdan geliyor.

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, "Atmosfere saldığımız metan miktarını azaltmamız gerektiğine şüphe yok ve tarım için etkili bir emisyon fiyatlandırma sistemi, bunu nasıl başaracağımız konusunda önemli bir rol oynayacak." dedi.

Teklife göre çiftçiler, 2025'ten itibaren gaz emisyonlarını ödemek zorunda kalacaklar. Plan ayrıca, yem katkı maddeleri yoluyla emisyonları azaltan çiftçiler için teşvikler içerirken, çiftliklere ağaç dikmek emisyonları dengelemek için kullanılacak.

GÜNDEM İklim krizine karşı bir ilk: Hayvancılık sektöründe metan gazı salınımını azaltmaya yönelik iş birliği

Metan gazı nasıl yayılır?

Metan gazının yaklaşık yüzde 40'ı sulak alanlar gibi doğal kaynaklardan geliyor ancak şimdi daha büyük pay, sığır ve pirinç üretimi gibi tarımdan çöplüklere kadar çeşitli insan faaliyetlerinden gelmeye devam ediyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 5 Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan işçiler İsmail Biltekin, Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman ve Ömer Erkaya, bir süre sonra rahatsızlandı. Saat 10.00 sıralarında ocağa inen bir yetkili, 7 kişinin de hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi 6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İşçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br> Maden ocağında metan gazı şüphesi: 7 işçi rahatsızlandı, acı haber geldi Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden Ömer Erkaya (34) hayatını kaybetti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Metan gazının en büyük kaynaklardan biri doğal gazın üretimi, taşınması ve kullanımı. 2008'den bu yana metan emisyonlarında büyük bir artış oldu ve araştırmacılar bunun ABD'nin bazı bölgelerinde gaz için parçalanmadaki patlamayla bağlantılı olduğuna inanıyor.