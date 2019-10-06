Dünya Milli Ordu planı bozdu
ORTADOĞU

Milli Ordu planı bozdu

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile İdlib’de etkin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Milli Ordu (Ceyşü’l-Vatani) adı altında birleşti. Bu birleşmenin işgalci ABD, PKK/YPG-PYD’ye bir mesaj olduğunu belirten emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Mesaj açık, işgalcilerin buraları terk etmeleri isteniyor” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, beraberindeki komutanlarla 4 Ekim’de Şanlıurfa’da düzenlediği basın toplantısında güçlerini tek çatı altında toplandıklarını duyurmuştu.
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, beraberindeki komutanlarla 4 Ekim’de Şanlıurfa’da düzenlediği basın toplantısında güçlerini tek çatı altında toplandıklarını duyurmuştu.

Çözüm arayışlarının hızlandığı Suriye’de denklemi değiştirecek önemli bir gelişme yaşandı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile İdlib’deki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleşerek Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Grubun içinde halkı direkt temsil eden Türk, Arap ve Kürt temsilcilerin de bulunması, başta ABD olmak üzere bölgede oluşturulmak istenen etnik kimliğe dayalı ayrılıkçı yönetim modellerine de mesaj niteliğinde. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt bu gelişmeyi Yeni Şafak’a yorumladı.

Milli Ordu üyeleri

TEK EKSİK TAMAMLANDI

Bir devlet tesisi için toprak ve nüfus varlığının yanı sıra özellikle geçici bir hükümetin, bu hükümetin de milli bir ordusunun bulunmasının şart olduğunu vurgulayan Başbozkurt, toprak, nüfus ve geçici hükümetin bulunduğunu, tek eksiğinse bu bölgede milli bir ordu olduğuna dikkat çekti. Milli ordunun teşkil edilmesiyle bir sistemin tamamlandığının altını çizen Başbozkurt, “ÖSO milli ordusunun görevi Fırat ve Zeytin Dalı bölgelerinin yanı sıra İdlib, Hama kırsalı ve sahil bölgeleri başta olmak üzere Suriye topraklarını savunmak olacak” dedi.

İŞGALCİLERE NET MESAJ

Muhalif askeri unsurların milli ordu çatısı altında birleşmesinin başta Esed rejimi olmak üzere ABD, PKK/YPG-PYD ve Suriye’deki tüm işgalci gruplara net mesaj niteliği taşıdığını belirten Başbozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu hamle ile sahadaki işgalci gruplara söz konusu toprakların Suriye halkının olduğu ve topraklarını işgal eden grupların buraları terketmeleri mesajı verildi. Ayrıca ÖSO’ya yönelik olumsuz önyargıları da ortadan kaldırdı. Dolayısıyla toprakları için mücadele eden savaşçılarla çeşitli adlar altındaki terörist gruplar birbirinden ayrışacak.”

Bu toprakların gerçek ordusu biziz mesajı

  • Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt
  • İhsan Başbozkurt, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen güçlü unsurların öncülüğünde tesis edilen milli ordu ile ABD’nin Suriye’de ordu gibi donattığı PKK/PYD-YPG’ye karşı “Bu toprakların gerçek ordusu biziz” mesajı verildiğini belirtti. Askeri unsurların tek çatı altında toplanarak güçlü ve kuvvetli bir sistem oluşturulduğuna işaret eden Başbozkurt, Suriye halkının artık güveneceği bir güç bulunduğunu, sonuna kadar da arkasında duracağına inandığını söyledi.


Anayasa sürecinde etkili olacak

Milli ordunun siyasi çözümün de temel taşını oluşturduğunu vurgulayan İhsan Başbozkurt şunları söyledi: “Anayasa komisyonu çalışmalarına başlarken, milli ordu ile Suriye’de normalleşme yönünde de önemli bir mesaj verildi. Bu hamle, anayasa sürecinde de etkin rol oynayacak. Ordunun kurulması, yazım ekibinde bulunan muhalif grupların da elini kuvvetlendirecek. Dolayısıyla bu grupların süreçte daha etkin ve daha kuvvetli masaya oturacağını gösteriyor.”

Hazırız

Eğitimlerini tamamlayan askerler, artık her türlü arazi ve meskun mahal şartlarına hazır.

Milli Ordu altında birleşen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatı öncesi eğitimlerini sıklaştırdı. Hazırlıklarını tamamlayan askerler, zorlu arazi koşullarındaki eğitimlerini Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Ulusal Ordu Eğitim Kamplarında alarak hem arazi, hem de meskun mahal şartlarına hazır hale geldi. İkinci Orduya bağlı Kuzey Kartalları Tugayı Eğitim Komutanı Yüzbaşı Halil Al Hayriye, “Askerlerimize özel eğitimler verdik. Sık sık da tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bin 500 askerimiz tam donanımlı şekilde bekliyor. Harekat için her zaman hazırız. Türkiye’den gelecek işaret ile harekete geçeceğiz” dedi.

PKK sivilleri vurdu

  • Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesi ile El Bab ilçesine bağlı Çobanbey ve Kabbasin beldelerinde eş zamanlı 3 terör saldırısı düzenlendi. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirilen saldırılarda Kabbasin’de 12, Cerablus kent merkezinde ise 4 sivil yaralandı. Çobanbey’in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir noktada meydana gelen patlamada ise ölen ya da yaralanan olmadı. Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıların, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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