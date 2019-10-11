Milli Savunma Bakanı Akar'dan telefon diplomasisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yabancı mevkidaşlarıyla Barış Pınarı Harekatı ile ilgili telefon görüşmelerinde bulundu.

Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Hedef barış koridoru oluşturmak

Akar, görüşmede, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek, Türkiye'deki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkesi

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğunu, 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini anımsatan Akar, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığına dikkati çekti.

Bölgede sivillerin güvenliği konusunda her türlü hassasiyet gösteriliyor

Akar, ayrıca Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, alt yapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini kaydetti.

Bakan Akar daha sonra İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar-Wallace görüşmesinde savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Akar, İngiltereli mevkidaşını harekat hakkında bilgilendirdi

Bakan Akar'ın görüşmede ayrıca Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdiği ifade edildi.

Bir diğer görüşme ABD'li savunma bakanı ile gerçekleşti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Harekatın gidişatı hakkında bilgilendirmede bulunuldu

Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında da muhatabına bilgi verdi.

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