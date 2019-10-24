Dünya Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatında şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölge halkının evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması için mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Bu kapsamda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi" denildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, mayın ve patlayıcı arama tarama çalışması yaptı.
Güvenlik güçleri, mayın ve patlayıcı arama tarama çalışması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, burada yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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  • Aktop, "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir. TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Soçi’de verilen süre başladı
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Soçi’de verilen süre başladı

'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn tamamen terörden temizlendi
FOTOĞRAF 12
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Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmayla TSK'nın SMO askerleriyle birlikte Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saat ara, dün gece sona erdi.
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Resulayn, terörden tamamen temizlendi
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İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristlerin kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdikleri gözlendi.
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Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerine örttükleri sac plakalar da görüntülendi.
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Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi.
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YPGPKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lardan korunmak için yaptığı belirtildi.
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'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn tamamen terörden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, tamamen terörden temizlendi.


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