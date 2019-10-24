Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölge halkının evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması için mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Bu kapsamda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, burada yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Aktop, "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir. TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir" ifadelerini kullandı.