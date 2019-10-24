​Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölge halkının evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması için mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Bu kapsamda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi" denildi.

Haber Merkezi 24 Ekim 2019, 12:07 Son Güncelleme: 24 Ekim 2019, 12:29 AA