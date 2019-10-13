Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Toplamda 525 terörist etkisiz hale getirildi

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256 yıl sonra aynı sınıfta

Malatya’nın Kuluşağı Mahallesi’nde 1963’te öğretmenlik yapan ve emekli olduktan sonra okula kolilerce kitap bağışında bulunan Halil Hulki Kürümoğlu, bir kitabın arasına koyduğu ve anılarını anlattığı mektubunun bulunmasıyla 56 yıl sonra görev yaptığı okula dönerek, öğrencileriyle hasret giderdi.