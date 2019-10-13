Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Toplamda 525 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu"
Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu.
🇹🇷 pic.twitter.com/OZuEerbcnn
Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu.