Dünya Milli Savunma Bakanlığından yeni açıklama Toplamda 525 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Toplamda 525 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısındaki son durumu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
525 terörist etkisiz hale getirildi.
525 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu"

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