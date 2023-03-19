Milyonlarca ölü balık nehir yüzeyinde

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Darling Nehir’inde cuma günü iklimsel olduğu tahmin edilen sebeplerle milyonlarca balık ölümü meydana geldi. Havzada bulunan diğer akarsu ve nehirlerde de ölü balıkların yerel halk tarafından görülmesi üzerine yetkililer, açıklama yaparak geniş çaplı ölümlerin meydana geldiğini doğruladı.

Yetkililer, sellerin getirdiği yaprak ve odun parçaları gibi organik maddelerin nehirde biriktiğini (karasu) ve daha sonra yaşanan aşırı sıcaklıkların suyun azalmasına neden olduğunu, biriken organik maddelerin sudaki çözünmüş oksijeni düşürerek (hipoksik karasu) balıkların ölümüne yol açtığını belirtti. Yine sel sonrası nehirde balık nüfusunun aşırı yoğunlaşmasının da balık ölümlerinde etkili olduğunun altı çizildi.

Bölgenin çevre yetkilisi Cameron Lay, "çok üzücü" olarak nitelediği durumun 2019'da kuraklık sırasında aynı bölgede yaşanan balık ölümleri felaketine "eşit" olabileceğini söyledi. Lay, "Dün geç saatlerde ve bu sabah erken saatlerde gelen raporlara göre binlerce, potansiyel olarak on binlerce, ölen Avustralya'ya özgü kemikli tatlı su balığı olduğu tahmin ediliyordu. Bu tahminler şu an milyonları buldu. Gerçekten de suyun yüzünde onlarca kilometre boyunca ölü balıkları görebiliyoruz" dedi. Bölgede 2019'da da kuraklık yaşandığı dönemde bir milyon balık ölmüş, balıkların ölümünden 40 kilometrelik bir alg patlaması sorumlu tutulmuştu.