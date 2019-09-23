Dünya Mısır gösterilerinde 300 gözaltı
ORTADOĞU

Mısır gösterilerinde 300 gözaltı

Mısır'da geçen hafta düzenlenen Sisi karşıtı gösterilerde 300 kişi gözaltına alındı. Ülkede son yıllarda yapılan yolsuzluklar nedeniyle düzenlenen gösteriler hızla yayıldı. Sosyal medya üzerinden "Sisi bu kadar yeter" adıyla bir hashtag açıldı.

Haber Merkezi AA
Mısır'ın büyük kentlerindeki eylemler.
Mısır'ın büyük kentlerindeki eylemler.

Kahire merkezli Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, cuma günkü gösterilerden bu yana 356 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

  • Mısırlı avukat ve insan hakları aktivisti Halid Ali de sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar gözaltına alınanların sayısının 300 olduğunu, ancak isimlerin henüz netleşmediğini ifade etti.

Ulusal güvenlik meseleleriyle ilgilenen Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığının, gözaltına alınanları sorgulamaya başladığı aktarılan açıklamada, gözaltındakilerin arasında öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve avukat Mahinur el-Masri'nin de bulunduğu kaydedildi.

Mısır resmi makamlarından ya da yargı kaynaklarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Darbeci Sisi'ye karşı yüz binler tek yürek oldu
OYNAT 00:49
Darbeci Sisi'ye karşı yüz binler tek yürek oldu
'yi kanlı bir darbe ile indirip 'ı Batılı güçlerin sömürgesi haline getiren darbeci Sisi'ye karşı yüz binlerce Mısırlı harekete geçti. Rejim aleyhine sloganlar atan yüz binlerce kişi sokağa döküldü. Kahire'de başlayan gösteriler ülke geneline yayılıyor. Mısırlı iş adamı , darbeci Sisi ve generallerinin kendisine verdikleri ihalelerle yolsuzluk yaptıklarını belirtmesi üzerine sağduyulu vatandaşları, Sisi'nin uyguladığı zulme karşı sokağa çıkmalarını istemişti.

Ne olmuştu?

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

  • Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin, özellikle ülkenin başına darbeyle el koyan Abdulfettah es-Sisi’yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.

Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan Ali, geçen pazartesi sosyal medya üzerinden "Sisi bu kadar yeter" adıyla bir hashtag açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtagın kapatılması üzerine Ali, cuma günü Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.

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