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Mısır ve Katar Gazze'deki ateşkes anlaşmasını görüştü

Mısır ve Katar Gazze'deki ateşkes anlaşmasını görüştü

10:1613/03/2025, четверг
DHA
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Filistinlilerin acil insani taleplerine karşılık verilmesinin önemi vurgulandı.
Filistinlilerin acil insani taleplerine karşılık verilmesinin önemi vurgulandı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Gazze'deki ateşkesi görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını istikrara kavuşturma çabalarına ilişkin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.


Görüşmede, iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkileri destekleme ile ileriye taşımanın yollarının tartışıldığı kaydedildi.


Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını istikrara kavuşturmak için sarf edilen çabaların da ele alındığı görüşmede, taraflar bölgeye insani yardımların girişine odaklanılması ve Filistinlilerin acil insani taleplerine karşılık verilmesinin önemine değindi.



#Mısır
#Katar
#Gazze
#ateşkes

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