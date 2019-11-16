Mısır'a Su-35 şantajı

ABD yönetimi, farklı ülkelerden silah sistemi satın almak isteyen ülkelere yönelik tehdit ve şantaj politikasında Mısır'ı da hedef aldı. Mısır'ın Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alma kararı üzerine ABD'den Türkiye'nin de Rusya'dan S-400 almasıyla gündeme gelen Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) uyarısı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper bir mektup aracılığıyla Mısır Savunma Bakanı'na Rus Su-35 savaş uçaklarını alma kararını iptal etme çağrısında bulundu. Mektupta Mısır'ın CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya olabileceği belirtildi. Mektupta, "Rusya ile büyük silah anlaşmaları en azından ABD ile gelecekte yapılacak işlemleri ve Mısır'a yapılan güvenlik yardımını karışık bir duruma sokacaktır" ifadeleri yer aldı. Wall Street Journal gazetesinin aktardığı habere göre mektup, Kahire'ye Su-35 anlaşması ardından askeri işbirliğini konuşmaya giden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya da verildi. Rusya ile askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Mısır, bu yılın başında Rusya ile 2 milyar dolarlık bir Su-35 anlaşması imzalamıştı.

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