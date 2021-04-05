Mısır'da mumyalarla geçit töreni

CANLI YAYINLANDI

Antik Mısır’ın 22 kral ve kraliçesine ait mumyalar başkent Kahire’de cumartesi akşamı düzenlenen törenle Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’ne taşındı. Mısır medyasında canlı yayınla takip edilen törenle aralarında 1. Seti, Hatşepsut, 2. Ramses gibi ünlü firavunların da bulunduğu 18 kral ve 4 kraliçe mumyası başkent Kahire’nin merkezindeki Tahrir Meydanı’nda yer alan Mısır Müzesi’nden, kentin doğu kesimi Fustat’taki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’ne götürüldü.

YETKİLİLER KARŞILADI

“Altın Yolculuk” ismi verilen kortejde antik Mısır döneminde kullanılan at arabalarının yanı sıra Firavun kıyafetleri giyen kadınlar ve süvariler de yer aldı. Mumyalar, her kral ve kraliçenin adına özel olarak hazırlanmış antik Mısır tarzında dekore edilmiş altın renkli görünümlü araçlarla nakledildi. Geçiş güzergahındaki tüm yollar trafiğe kapanırken, korteji, müzede Mısır cunta lideri Abdulfettah es-Sisi ile yerli ve yabancı yetkililer karşıladı.

Mısır Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, söz konusu mumyalar 1871 ve 1898 yıllarında ülkenin güneyinde bir bölgede iki grup halinde keşfedilmişti.

18 NİSAN’DA SERGİLENECEK

Sisi tarafından dün açılışı yapılan yeni müzede kortejin yola çıkmasıyla eş zamanlı özel bir program da düzenlendi. Programda mumyalanan firavunlar ve eserleri hakkında kısa bilgiler veren video gösterileri yapıldı. Tören, yerel ve uluslararası yaklaşık 400 kanal ve 200’den fazla muhabir tarafından takip edildi. Taşınan mumyalar, gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından 18 Nisan’dan itibaren sergilenmeye başlayacak.

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Antik Mısır’da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses, 20’li yaşlarının başında tahta geçmiş, Mısır’ı MÖ 1279’dan MÖ 1213’e kadar, tam 66 yıl yönetmişti.