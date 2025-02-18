Mısırlı milletvekili İsrail'i tehdit etti: 24 saatte Tel Aviv'e gireriz

Terör devleti İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal etme çabaları bölgede gerilimi tırmandırıyor.





Mısır Parlamentosu Üyesi Mustafa Bakri, İsrailli internet sitesi Nziv.net'te İsrail ile Mısır arasında olası bir askeri çatışmanın tartışıldığı ve Kudüs'ün Asvan Barajı'na saldırı düzenleyerek Kahire'yi dize getirebileceği ve bunun ülkenin büyük bir bölümünü sular altında bırakabileceği iddiasına yanıt verdi.





"İsrail Mısır ordusunu tanımıyor"





Bakri, İsrail güçlerinin Hamas ve diğer Filistinli savaşçılara karşı mücadelede yaşadığı zorluklara atıfta bulunarak, İsrail'in Mısır ordusunun yeteneklerini yanlış anladığını söyledi.





Herhangi bir kişinin Mısır'ın güvenliğini tehdit etmesi durumunda Mısırlıların kararlı bir şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunan milletvekili, Mısır'ın Tel Aviv'den İsrail uçaklarının havalanmasını bekleyip Asvan Barajı'na saldırı düzenlemeyeceğini söyledi.





Refah krizi





Geçtiğimiz yıl Kahire yönetimi, İsrail ordusunun Gazze sınır kasabası Refah'ı işgal etmesi durumunda diplomatik ilişkileri askıya almakla tehdit etti ve kısa bir süre sonra bunu yapmıştı.











