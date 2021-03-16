Dünya MİT PKKlı teröristi Suriyede paketledi
ORTADOĞU

MİT PKK’lı teröristi Suriye’de paketledi

MİT PKK’lı teröristi Suriye’de paketledi

MİT, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sözde tugay komutanı ‘Şeh Guyi’ kod adlı terörist İbrahim Babat’ı Suriye’de nokta operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdi. PKK’ya 2011’de katılan Babat, sorgusunda TSK’nın Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planlarını tek tek anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Babat
İbrahim Babat

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin sözde tugay komutanı “Şeh Guyi” kod adlı terörist İbrahim Babat’ı Suriye’de gerçekleştirdiği nokta operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdi. Gece operasyonuyla Suriye alanına sızan MİT ekibi, sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı İbrahim Babat’ı aracıyla seyir halindeyken sağ olarak yakaladı.

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  • Sınır hattından Türkiye’ye getirilen terörist Babat’ın verdiği ifadeler doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP), mayın ve elektrikli fünye ele geçirildi. Terörist Babat’ın sorgusuyla, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

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Terör örgütüne 2011’de Cizre’de katılan terörist Babat’ın, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap’ta kaldıktan sonra 2017’de Suriye’ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

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