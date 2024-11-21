Monarşi derin krizde: “Charles, Britanya’yı soymayı durdur”

Kraliyet ailesinin bu konuda gösterdiği "açgözlülük" eleştirileri, toplumda monarşinin gerekliliği konusundaki şüpheleri artırıyor. Her ne kadar Kraliçe II. Elizabeth, görevini büyük bir saygı ve popülariteyle yerine getirmiş olsa da, monarşinin geleceği konusunda endişeler giderek artıyor.

Kraliyet ailesinin büyük gelirleri ve bu gelirlerin halktan gelen talepler yerine başka amaçlar için kullanılması özellikle Cumhuriyetçi hareket tarafından büyük tepki çekti.