Moskova'da patlayıcı taşıyan İHA düştü

Ukrayna ordusundan Kırım’daki hedeflere saldırı ve sabotajlar artıyor. Wagner lideri Prijojin, Ukrayna’nın ay sonuna kadar geniş çaplı saldırıya geçeceğini iddia etti. Son olarak Putin’in, Kırım’ın güvenliği için her şeyi yapacaklarını açıklaması, yeni cephenin yarımadada açılacağı ihtimalini güçlendirdi.