Moskova'nın intikamı: Kiev’e bomba yağıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 53. gününde çatışmalar olanca hızıyla devam ederken, savaşın rotası yeniden başkent Kiev’e döndü. Ay başında büyük oranda çekildiği Kiev’e yönelik saldırılarını artıran Rus ordusu, dün şehirdeki kritik askeri tesisleri hedef aldı. Sabah saatlerinde kentin bombalandığını açıklayan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde yoğun patlamalar yaşandığını bildirdi. Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada yaralıların olduğunu belirtti ancak net sayı vermedi. Ayrıca başkentten yükselen patlama seslerinin ardından, uzun bir aradan sonra ülke genelinde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

TANK FABRİKASI HEDEF ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı, “Gece boyunca yüksek hassasiyetli füzelerle 16 düşman hedefi vuruldu” açıklaması yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus füzeleri ile Kiev’deki bir tank fabrikasının vurulduğunu aktarırken, “Uzun menzilli silahlar, Kiev’deki bir zırhlı tesisin üretim binalarını ve Mikolayiv’deki askeri teçhizat onarım tesisini yok etti. Gece boyunca havadan fırlatılan füzelerle, silah depoları ile radar ve iletişim ekipman depolama merkezleri yok edildi” dedi. Konaşenkov, Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağının da havadayken düşürüldüğünü kaydetti.

STRATEJİK NOKTALARI VURDULAR

Kiev dışında ülkenin batısındaki Lviv ile Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesi yakınında bulunan Dnipro kentleri de hava saldırılarının hedefi oldu. Lviv Valisi Maksim Kozitski, dün sabahın erken saatlerinde kente yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyururken, Dnipro Valisi Valentyn Reznichenko, Rus güçlerinin şehirdeki stratejik bir noktayı füzelerle vurduğunu bildirdi. Ayrıca güneydeki Mariupol kentinde de şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi.

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MOSKOVA’NIN İNTİKAMI

Rus ordusu önceki gün de Kiev’deki bazı askeri tesisleri vurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından Rusya topraklarına saldırıların devam etmesi halinde Kiev dahil karar alma merkezlerinin vurulacağını duyurmuş, Ukrayna tarafı ise bu tehdide, “Her türlü senaryoya hazırız, hiçbiri işe yaramayacak” şeklinde yanıt vermişti. Başkente yönelik saldırıların, Rusya’nın Karadeniz’deki ‘Moskova’ adlı amiral gemisinin Ukrayna güçlerince vurulmasının ardından artması dikkat çekiyor.

"Çocuklar var!"

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rusya’nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel’de birçok ev kullanılamaz hale geldi. Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya’nın hava saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak “Çocuklar var” yazdı. Dronla çekilen görüntü, savaşın trajik yüzünü gözler önüne serdi.

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