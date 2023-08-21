Moskova'ya İHA ile saldırı girişimi engellendi

Macaristan’a günübirlik ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Viktor Orban tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ziyaret kapsamında Macaristan ile önemli bir doğal gaz anlaşması da yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa’nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor” dedi.