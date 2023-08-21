Moskova'ya İHA ile saldırı girişimi engellendi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 Ağustos Moskova saatiyle 06.50 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile terör saldırısı girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.
Elektronik harp araçlarıyla bastırılan İHA'nın kontrolden çıkarak Moskova bölgesindeki Pokrovskoye yerleşim yeri yakınlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, olayda can kaybı olmadığı kaydedildi.