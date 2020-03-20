Mossad ajanları 100 bin koronavirüs test kiti çalmış

İngiliz medya kuruluşu The Guardian, çok tartışılacak bir iddia ortaya attı. Gazetede yer alan haberde;

Mossad'ın İsrail'i resmen tanımayan, ancak ilişkileri düşük seviyede yürüten en az iki Körfez ve Arap ülkesinden 100 bin koronavirüs test kitini,

çaldığı belirtildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mossad ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere, koronavirüs ile mücadeleye yardımcı olmak için devletin tüm imkanlarını tam olarak kullanıyoruz" denildi.

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Yanlış kitleri getirmişler

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Itamar Grotto ise Mossad'ın getirdiği kitlerin, ihtiyaç duydukları türden olmadığını açıkladı.

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Operasyon gizli tutuldu

Haberde, Mossad'ın test kiti operasyonu gizli tutulduğu ve İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'a dahi bilgi verilmediği belirtildi. Bir radyoya konuk olan Katz ise "Ben de rapordan sizin gibi haberdar oldum" diye konuştu.