Dünya Mossad Trumpı 2 yıl dinledi
AMERİKA

Mossad Trump’ı 2 yıl dinledi

İsrail istihbarat örgütü Mossad’ın Trump ve ekibinin cep telefonlarını 2 yıl boyunca dinlediği ortaya çıktı. 2018’de fark edilen dinlemeler, sahte baz istasyonu tekniğiyle yapılmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

Amerikan Politico gazetesi, İsrail’in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington’daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin dinlediğini ileri sürdü. Gazetenin üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Washington’da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi. Trump yönetiminin bu konuda İsrail’e herhangi bir tepki vermediğine dikkati çekilen haberde, Trump’ın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşları ile güvenlikli olmayan cep telefonları ile konuştuğu iddia edildi.

İSRAİL İZİ AÇIK

İşte o dinleme ağı
  • Haberde, 2018’de İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı bazı testlerde söz konusu cihazların bir kısmının tespit edildiği ileri sürüldü. Politico’ya konuşan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını açıkladı. Yetkili, “Bundan İsrail’in sorumlu olduğu oldukça açıktı” ifadelerini kullandı.

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