Dünya MSB 24 saatte 8 taciz ateşi gerçekleşti
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: 24 saatte 8 taciz ateşi gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, "YPG'li teröristler Barış Pınarı bölgesine son 24 saatte 8 taciz/saldırı ateşi gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Gözlem noktasındaki Türk askeri
Gözlem noktasındaki Türk askeri

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'li teröristler tarafından son 24 saatte 8 kez taciz atışının gerçekleştiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
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