MSB: 24 saatte 8 taciz ateşi gerçekleşti

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Diyarbakırlı baba AP üyesinin yüzüne söyledi: PKK’ya destek vermeyin

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve 66 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek görüşen AP üyesi Tomas Zdechovsky, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Ailelerden Süleyman Aydın, "Biz onlardan sadece çocuklarımızı istiyoruz. Avrupa Birliği’nden artık terör örgütü PKK’ya destek vermesini istemiyoruz" ifadelerini AP üyesi Tomas Zdechovsky'nin yüzüne karşı söyledi.