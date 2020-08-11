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Dünya MSB açıkladı Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPGli terörist gözaltına alındı
ZEYTİN DALI HAREKATI

​MSB açıkladı: 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

MSB açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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