MSB açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/Z90iWU4DC5
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.