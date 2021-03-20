MSB duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakan Selçuk'tan İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili açıklama: Kadın haklarının teminatı iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür" ifadelerini kullandı.