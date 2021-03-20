Dünya MSB duyurdu 14 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

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